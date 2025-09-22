Mundo > En São Paulo y Río
Jornada de marchas multitudinarias en Brasil en rechazo a la amnistía para Bolsonaro
POR REDACCIÓN
Decenas de miles de brasileños protestaron el domingo en ciudades clave contra los proyectos legislativos que buscan proteger al expresidente Jair Bolsonaro y a legisladores federales de los tribunales. Los manifestantes reclamaron “sin amnistía” y advirtieron que el Congreso no debe impulsar medidas que otorguen impunidad a los responsables del intento golpista.
Las marchas fueron la primera gran demostración tras la condena de Bolsonaro este mes, que lo sentenció a 27 años de prisión por conspirar contra la democracia. Aunque permanece en arresto domiciliario hasta agotar apelaciones, sus aliados promueven iniciativas como una amnistía parlamentaria o un eventual indulto presidencial.
En paralelo, la Cámara baja aprobó acelerar un proyecto de ley que otorgaría alivio a los detenidos por el asalto a edificios públicos en 2023 y también avanzó con una enmienda que le da al Congreso poder de bloquear procesos penales contra legisladores.
Masiva movilización en São Paulo y Río
Unos 40.000 manifestantes coparon varias cuadras de la Avenida Paulista, en São Paulo, según investigadores de la Universidad de São Paulo. Fue la protesta más grande de la izquierda desde 2022, con banderas que decían “No a la amnistía”, en contraste con las recientes movilizaciones bolsonaristas.
En Río de Janeiro, multitudes se reunieron en Copacabana al grito de “¡Bolsonaro en la cárcel!” y “¡Sin amnistía!”, antes de conciertos de Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, símbolos de la resistencia cultural contra la dictadura militar.
