Viernes 13 de Marzo
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Jubilaciones en San Juan: cerca de 70.000 personas pueden regularizar aportes

Con más de 700 beneficios ya concretados, la Dirección de Asesoramiento Previsional asiste de forma gratuita en los 19 departamentos.

POR REDACCIÓN

Hace 4 horas
Gobierno busca agilizar el retiro de personas que están en edad de completar sus aportes.

El sueño de la jubilación propia está más cerca para miles de sanjuaninos. El Ministerio de Gobierno, a través de su Dirección de Asesoramiento Previsional, dio a conocer cifras que revelan el alcance de la asistencia oficial en la provincia: actualmente, cerca de 74.300 personas se encuentran en el rango etario necesario para comenzar a regularizar sus aportes previsionales.

Según las estimaciones de la Dirección, el universo de beneficiarios potenciales se divide en 38.300 mujeres (de entre 50 y 59 años) y unos 36.000 varones (entre 55 y 64 años). Estas personas, en caso de contar con faltantes en sus años de servicio, ya pueden recibir el asesoramiento técnico para completar su historial y acceder al beneficio del retiro.

Gestión eficiente y gratuita

La labor de la Dirección ha sido intensa. Desde el inicio de la gestión, se han concretado con éxito 745 jubilaciones, tras dar curso a 899 procedimientos sobre un total de más de 4.000 consultas.

Un dato que resalta e Gobierno es la modernización en la atención. Durante el período 2025, las consultas se repartieron de la siguiente manera: de forma presencial hubo 1.779 casos, por WhatsApp 1.546 contactos (consolidándose como una vía clave) y telefónicas unas 754 consultas.

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El balance de los primeros meses de 2026

La tendencia no decae en este inicio de año. Solo entre enero y febrero de 2026, el organismo recibió 940 consultas, de las cuales casi el 40% se canalizaron vía digital. Esto permitió dar curso a 198 nuevos expedientes de sanjuaninos que cumplían con los requisitos pertinentes para su jubilación.

Desde el Ministerio recordaron que este servicio es totalmente gratuito y busca evitar que los ciudadanos caigan en manos de gestores informales o intermediarios. Los interesados pueden acercarse a las oficinas de calle Sarmiento 134 Norte o al Pabellón 5 de Casa de Gobierno. También se mantiene activa la asistencia en los 19 departamentos para asegurar que el beneficio llegue a cada rincón de la provincia.

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