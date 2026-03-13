Jubilaciones en San Juan: cerca de 70.000 personas pueden regularizar aportes

El sueño de la jubilación propia está más cerca para miles de sanjuaninos. El Ministerio de Gobierno, a través de su Dirección de Asesoramiento Previsional, dio a conocer cifras que revelan el alcance de la asistencia oficial en la provincia: actualmente, cerca de 74.300 personas se encuentran en el rango etario necesario para comenzar a regularizar sus aportes previsionales.

Según las estimaciones de la Dirección, el universo de beneficiarios potenciales se divide en 38.300 mujeres (de entre 50 y 59 años) y unos 36.000 varones (entre 55 y 64 años). Estas personas, en caso de contar con faltantes en sus años de servicio, ya pueden recibir el asesoramiento técnico para completar su historial y acceder al beneficio del retiro.

Gestión eficiente y gratuita

La labor de la Dirección ha sido intensa. Desde el inicio de la gestión, se han concretado con éxito 745 jubilaciones, tras dar curso a 899 procedimientos sobre un total de más de 4.000 consultas.

Un dato que resalta e Gobierno es la modernización en la atención. Durante el período 2025, las consultas se repartieron de la siguiente manera: de forma presencial hubo 1.779 casos, por WhatsApp 1.546 contactos (consolidándose como una vía clave) y telefónicas unas 754 consultas.

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El balance de los primeros meses de 2026

La tendencia no decae en este inicio de año. Solo entre enero y febrero de 2026, el organismo recibió 940 consultas, de las cuales casi el 40% se canalizaron vía digital. Esto permitió dar curso a 198 nuevos expedientes de sanjuaninos que cumplían con los requisitos pertinentes para su jubilación.

Desde el Ministerio recordaron que este servicio es totalmente gratuito y busca evitar que los ciudadanos caigan en manos de gestores informales o intermediarios. Los interesados pueden acercarse a las oficinas de calle Sarmiento 134 Norte o al Pabellón 5 de Casa de Gobierno. También se mantiene activa la asistencia en los 19 departamentos para asegurar que el beneficio llegue a cada rincón de la provincia.