De cuánto es la fortuna de Kendrick Lamar, el rapero que esta entre los 10 artistas globales del Spotify Wrapped 2025

Kendrick Lamar es uno de los artistas más influyentes del rap contemporáneo. Con una carrera marcada por éxitos críticos y comerciales, se ubicó entre los 10 músicos más escuchados del mundo según el Spotify Wrapped 2025. Su impacto trasciende las listas de reproducción, con premios como el Pulitzer por su álbum "DAMN" y múltiples Grammy, incluyendo cinco galardones en la edición 2025 por su tema "Not Like Us".

Lamar nació el 17 de junio de 1987 en Compton, California, un entorno que moldeó su estilo lírico y su visión artística. Desde adolescente, demostró talento para el rap, inspirado por figuras como Tupac Shakur y Dr. Dre. Su debut profesional llegó con el mixtape "Youngest Head Nigga in Charge" en 2003, pero fue "Good Kid, M.A.A.D City" en 2012 el álbum que lo catapultó a la fama internacional.

La carrera de Kendrick Lamar

Kendrick Lamar inició su trayectoria con lanzamientos independientes que llamaron la atención de la industria. Su primer álbum bajo un sello mayor, "Good Kid, M.A.A.D City", vendió más de 1,1 millones de copias en Estados Unidos y alcanzó el primer puesto en la lista Billboard de R&B/Hip-Hop. Temas como "Swimming Pools Drank" y "Bitch, Don't Kill My Vibe" se convirtieron en himnos generacionales.

Su evolución artística continuó con "To Pimp a Butterfly" de 2015, un disco aclamado por su fusión de jazz, funk y crítica social, que le valió cinco premios Grammy. "DAMN" en 2017 reafirmó su estatus como referente del hip-hop, con éxitos como "HUMBLE" y "DNA". Además, compuso la banda sonora de "Black Panther" de 2018, que incluía el tema "All the Stars", nominado al Óscar.

En 2022, lanzó "Mr. Morale & the Big Steppers", y su gira "Big Steppers Tour" se transformó en la más taquillera del género, con ingresos superiores a los 110 millones de dólares. Su participación en el Spotify Wrapped 2025 lo posicionó como el sexto artista más escuchado globalmente, detrás de figuras como Bad Bunny y Taylor Swift.

El paso de Kendrick Lamar por Argentina

Lamar visitó Argentina en 2025 como parte de su "Grand National Tour", donde presentó su último álbum, "GNX", en el estadio Monumental. El concierto incluyó un setlist de 28 canciones y casi dos horas de duración, con temas como "ELEMENT", "HUMBLE" y "Not Like Us". El show destacó por su producción audiovisual, con proyecciones y efectos pirotécnicos que acompañaron su performance.

El público argentino respondió con entusiasmo, consolidando a Buenos Aires como una de las paradas más memorables de la gira. Los teloneros fueron CA7RIEL y Paco Amoroso, quienes abrieron el espectáculo.

El patrimonio neto de Kendrick Lamar

Según el medio Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Kendrick Lamar asciende a 140 millones de dólares. Esta cifra refleja sus ingresos por ventas de discos, giras, colaboraciones y premios, además de sus inversiones en bienes raíces, que incluyen propiedades en California y Nueva York. A lo largo de su carrera, acumuló más de 263 millones de dólares en ganancias, con picos como los 60 millones de 2018.

Entre sus Bienes raíces, Kendrick pagó $523,400 por una casa relativamente modesta en Eastvale, California. En 2017, pagó $2,65 millones por una casa en una comunidad cerrada de Calabasas. En diciembre de 2022, Lamar pagó 16 millones de dólares por una casa en el barrio de Bel Air de Los Ángeles. Recientemente, en mayo de 2024, Kendrick pagó 40 millones de dólares por una mansión en el barrio de Brentwood de Los Ángeles.