El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se erigió como el gran ganador de la jornada electoral tras la victoria de Fuerza Patria en las elecciones legislativas. Con un 47% de los votos y una diferencia superior a 13 puntos sobre La Libertad Avanza, el mandatario habló en La Plata ante militantes, dirigentes del PJ, sindicalistas y candidatos, y agradeció a los bonaerenses por “defender a la provincia”.

Antes de su discurso, se difundió un audio de Cristina Fernández de Kirchner en el que saludó a la militancia y aseguró que el resultado constituye “un límite a un presidente que no parece comprender que debe gobernar para todos”. La expresidenta pidió a Javier Milei que escuche el pronunciamiento popular y actúe con “serenidad y sabiduría”.

Ya en el escenario, Kicillof calificó el resultado como “una victoria aplastante, una alegría reparadora y necesaria”, y agradeció el aporte de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Máximo Kirchner en la unidad del espacio. “Con una boleta le venimos a poner un freno a Milei y acá estamos”, señaló.

En su discurso, el gobernador aseguró que su gestión funcionó como “escudo y red para defender a los bonaerenses” frente al recorte de fondos nacionales. “Nos arrebataron 1,2 millones de millones de pesos, nos atacaron e insultaron una y mil veces, pero nunca respondimos con agresión, solo con trabajo”, expresó.

Para Kicillof, el resultado obliga al Gobierno nacional a modificar su estrategia: “Los votos dejaron muy en claro que no se le pueden quitar recursos a las provincias. No se puede gobernar con odio, maltrato o insultos”. Al mismo tiempo, advirtió que la oposición no debe tomar el triunfo con soberbia: “Ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando, dentro y fuera del peronismo”.

En un pasaje dirigido directamente al presidente, sostuvo: “Milei, el pueblo te dio una orden: no podés gobernar para las corporaciones o los que más tienen. Escuchá al pueblo. Espero el llamado para reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos. Tené el coraje de convocar y ponernos de acuerdo”.