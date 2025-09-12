La relación entre el Bloquismo y el oficialismo provincial se consolidó, y los frutos de esta alianza ya están a la vista. El partido se reposiciona de la mano del gobierno de Marcelo Orrego, recuperando el apoyo de gran parte de su militancia y ganando un protagonismo que no tenía en los últimos años.

En una entrevista para el programa Café de la Política, el secretario político del bloquismo, Andrés Chanampa, afirmó que el “acompañamiento” al actual gobierno permitió aunar a las líneas internas. Según Chanampa, la base de la decisión no fue una imposición de la cúpula partidaria, sino un pedido expreso de los militantes. "El gran porcentaje de los bloquistas pedía acompañar al gobernador Marcelo Orrego", afirmó el legislador, dejando claro que la alianza responde a una demanda interna del partido.

Chanampa también destacó la figura del presidente del partido, Luis Rueda, como uno de los principales impulsores de esta línea de acción. "El presidente del partido Luis Rueda viene haciéndole (el acompañamiento) desde la Cámara desde diciembre del 2023”.

Pero la decisión de sumarse al gobierno no fue tomada a la ligera. El Bloquismo, a través de sus dirigentes, llevó a cabo un exhaustivo proceso de diálogo y escucha con los sectores de base. “Tuvimos varias reuniones con dirigentes territoriales y los escuchamos, al punto al que ellos nos decían de acompañar al gobierno y es lo que hacemos”, relató Chanampa. Este contacto directo con las bases fue fundamental para legitimar la decisión y asegurar que representara el sentir de la mayoría de los bloquistas.

La principal ganancia de esta alianza, según Chanampa, es la reunificación del partido. Históricamente, el Bloquismo ha tenido sus propias divisiones internas, y la decisión de apoyar a Orrego parece haber sido un catalizador para sanar esas heridas. “Se logró amalgamar a distintos sectores que ahora están volviendo al partido luego de tomar esta decisión”.

Este regreso de distintos sectores no solo fortalece la estructura partidaria, sino que también le da al Bloquismo un mayor peso político dentro del arco oficialista. Al sumarse a la gestión, el partido no solo garantiza la gobernabilidad, sino que también tiene la oportunidad de influir en las decisiones de gobierno y ganar espacios de poder que le permitan incidir en las políticas públicas de la provincia.

Textuales

Andrés Chanampa / Secretario político del Bloquismo