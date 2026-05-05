La "aplanadora del rock" llega al Aldo Cantoni para presentar "Divididos" su último disco

Divididos volverá a presentarse en San Juan el sábado 6 de junio de 2026, con un recital programado a las 22 en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni. La fecha se inscribe dentro de su actual recorrido en vivo, en el que el grupo sostiene una agenda activa tras el lanzamiento de nuevo material de estudio.

Las entradas se comercializan de manera exclusiva a través de la plataforma Ticketek, con valores iniciales desde $69.000.

Un presente atravesado por lo artístico

La presentación en San Juan se produce en una etapa particular de la banda, marcada por la publicación de su noveno álbum de estudio, Divididos, editado en 2025 luego de más de una década sin material inédito. El trabajo fue grabado entre 2019 y 2025 y reúne doce composiciones atravesadas por una mirada introspectiva y una lectura del contexto contemporáneo.

El proceso creativo se extendió durante varios años y estuvo condicionado por la pandemia, lo que derivó en un desarrollo fragmentado pero sostenido. En ese marco, el propio Ricardo Mollo sintetizó el cierre de esa etapa con una definición directa: “Terminamos un disco después de 16 años”.

Sobre el sentido artístico del material, el músico planteó una lógica de continuidad antes que de ruptura. En la presentación del álbum, sostuvo: “La música no tiene fecha de vencimiento”, y vinculó el resultado final con un proceso de maduración que permitió validar el trabajo: “Cuando sentís orgullo por lo que hiciste, ahí es cuando decís ‘ahora sí’”.

En paralelo, algunas de las composiciones recientes condensan una poética atravesada por tensiones y marcas del tiempo. En una de las letras del nuevo disco, Mollo introduce la idea de que “no hay sueño que no lleve cicatriz”, en una línea que articula memoria, experiencia y presente.

Trayectoria y construcción estética

Formada en 1988 tras la disolución de Sumo, Divididos consolidó una identidad propia dentro del rock argentino, combinando estructuras de hard rock con elementos del folklore y una lírica de carácter metafórico.

A lo largo de su trayectoria, el grupo —integrado por Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella— mantuvo una producción intermitente en estudio, pero una presencia constante en escenarios. Discos como Acariciando lo áspero o La era de la boludez definieron su lenguaje inicial, mientras que trabajos posteriores profundizaron una búsqueda sonora que alterna crudeza instrumental y exploración poética.

El lanzamiento de 2025 aparece, en ese recorrido, como una síntesis de largo plazo: un material que retoma composiciones iniciadas años atrás y las integra en una narrativa unificada.