San Juan se prepara para recibir una de las propuestas más destacadas de la escena musical argentina actual. La banda de rock Los Espíritus se presentará el próximo viernes 5 de junio a las 23 horas en Mamadera, en un show que promete una experiencia marcada por la potencia sonora, la improvisación y la atmósfera psicodélica que caracteriza al grupo.

Con una identidad musical construida a partir de la mezcla de rock, blues, ritmos latinoamericanos y elementos de la psicodelia, la formación se ha consolidado en los últimos años como una de las referencias del circuito independiente nacional, con presentaciones en escenarios de Argentina y distintos países de América Latina y Europa.

La actuación en San Juan forma parte de una gira que los mantiene recorriendo distintos puntos del país y acercando al público un repertorio integrado por algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria.

Una banda con sello propio

Desde sus inicios, Los Espíritus se destacaron por desarrollar un estilo singular, basado en largas exploraciones instrumentales, guitarras con influencias bluseras y una marcada impronta psicodélica. Esa combinación les permitió construir una propuesta artística que reúne a seguidores de distintas generaciones.

Los organizadores del espectáculo anticiparon una noche "con mística y mucho groove", una definición que resume el espíritu de una banda reconocida por la intensidad de sus conciertos en vivo.

Entradas disponibles

El recital se desarrollará en Mamadera a partir de las 23 horas del viernes 5 de junio. Las entradas tienen un valor de $40.000 y ya se encuentran disponibles a través de www.entradaweb.com.

La presentación de Los Espíritus se suma a la agenda cultural del fin de semana en San Juan y aparece como una de las principales propuestas para los amantes del rock y la música en vivo.