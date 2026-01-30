La buscaron por más de un mes y estaba muerta en la morgue como NN

Luna Zárate, una adolescente de 13 años que vivía en un contexto de vulnerabilidad en el barrio Puente Gallego, permaneció más de un mes como NN en la morgue de Rosario tras haber sido atropellada en la avenida Circunvalación el pasado 24 de diciembre.

La joven había salido de su casa el mediodía anterior para encontrarse con un joven que la contactó por WhatsApp y, según testimonios, viajó en un auto de aplicación hasta una estación de servicio donde descendió por no tener dinero para abonar el trayecto. A las 4 de la madrugada, fue impactada por un Ford Focus y falleció poco después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA).

Marisol, abuela de la menor, denunció públicamente el manejo del caso: “Es una negligencia bárbara”. La mujer relató que “tuve que ir a un canal de TV a pedir ayuda para que empiecen a buscarla y al otro día me dicen que la vaya a reconocer al Instituto Médico Legal. La tuvieron un mes y una semana”.

Además, cuestionó los hechos previos al accidente: “¿Quién citó a mi nieta en la estación Puma de Circunvalación y Eva Perón? Bajó del auto a las 12:40, ¿y qué pasó después, que a las 4 apareció muerta en Circunvalación y Avellaneda?”. Con pesar, concluyó: “La quería encontrar, pero viva” y admitió que “del siniestro nunca supimos nada”.

A pesar de que el padre radicó la denuncia de paradero el 30 de diciembre, la información no se cruzó con el cuerpo que ya estaba en el Instituto Médico Legal, donde se estimó erróneamente que la víctima tenía 25 años por su contextura física.

El hombre explicó cómo lograron ubicarla finalmente: “Nos llamó una doctora y nos dijo que fuéramos a Jefatura, que la policía sabía dónde estaba nuestra hija, porque una nena con esas características había estado en el hospital”.

Ante la gravedad de los hechos, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, sostuvo: “Esto tiene que ser investigado en el marco de la búsqueda de paradero y del proceso de identificación de restos que estaba a cargo del IML”.

Asimismo, el funcionario enfatizó que “hay que darle a la familia una respuesta concreta basada en la evidencia”. Actualmente, el conductor involucrado está bajo investigación por homicidio culposo, aunque recuperó la libertad tras arrojar resultados negativos en el control de alcoholemia.