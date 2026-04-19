A pocas horas de que ruede la pelota en el Monumental para una nueva edición del Superclásico, las miradas no están puestas solo en los esquemas tácticos, sino en el piso. El campo de juego de River Plate se encuentra en el centro de la escena debido a un estado que dista de ser el ideal para el partido más importante del país.

Las imágenes recientes son concluyentes: hay mucha arena y el personal de mantenimiento trabaja intensamente para emparejar los sectores más críticos. Si bien se nota una leve mejoría respecto al partido de Sudamericana ante Carabobo, el desgaste sigue siendo evidente.

El origen del problema se remonta a los tres recitales de AC/DC a finales de marzo. El resembrado, que se adelantó para aprovechar la fecha FIFA, sufrió las consecuencias de las estructuras montadas. Se observan líneas transversales de lado a lado cerca de las áreas, pasto inexistente en sectores clave, huecos cubiertos con arena de apuro para intentar nivelar el terreno. Aunque cerca de la tribuna Sívori el panorama es más alentador, la zona de la Centenario sigue mostrando las secuelas más graves del trajín de eventos.

En la previa organizada por la Liga Profesional, referentes de ambos planteles no esquivaron el bulto ante la consulta sobre el campo de juego. "No está en buenas condiciones, pero no nos favorece a ninguno de los dos", admitió el lateral millonario Gonzalo Montiel.

Por su parte, el volante xeneize Leandro Paredes bajó un poco el tono de la polémica, aunque reconoció la dificultad: "Somos dos equipos que intentan jugar al fútbol y condiciona un poco el estado, pero no le damos tanta importancia".

Lo cierto es que, pese a los esfuerzos del equipo de mantenimiento que trabajó durante toda la mañana de este domingo, el Superclásico se jugará sobre una superficie que exigirá máxima precisión y cuidado por parte de los futbolistas.