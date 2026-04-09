Luego de la aprobación en el Congreso Nacional de la actualización de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, la Cámara Minera de San Juan valoró los cambios introducidos y remarcó la importancia de contar con mayor previsibilidad normativa para el desarrollo del sector.

Desde la entidad señalaron que la reforma permitió avanzar en la eliminación de ambigüedades que, hasta ahora, generaban incertidumbre en la aplicación de la norma. En ese sentido, destacaron que uno de los principales aportes de la actualización es la incorporación de criterios más precisos para definir los alcances de la protección ambiental.

El documento también puso en valor el rol del Gobierno de la provincia de San Juan, al considerar que fue clave en la articulación con la Nación para impulsar instancias de diálogo orientadas a mejorar la interpretación de la ley. Según indicaron, este proceso derivó en una actualización que refleja un trabajo conjunto entre distintos niveles del Estado y actores vinculados a la actividad.

En esa línea, la Cámara calificó el resultado como un ejemplo de “federalismo concertado”, al destacar la participación de las provincias en la discusión de una normativa que impacta directamente en sus recursos naturales. Además, subrayaron la necesidad de fortalecer el rol provincial en la gestión de esos recursos, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional.

Otro de los puntos centrales del posicionamiento fue la relevancia de la previsibilidad para proyectos de largo plazo. Desde el sector minero remarcaron que contar con reglas claras, tanto en los criterios de protección ambiental como en los procesos de evaluación, es una condición indispensable para atraer inversiones y generar desarrollo.

Asimismo, destacaron la importancia de consolidar herramientas técnicas que permitan evaluar cada proyecto en función de evidencia científica, a través de estudios de impacto ambiental que contemplen las particularidades de cada territorio.

Finalmente, la entidad reafirmó su postura respecto al rol de la minería en la economía regional, al sostener que se trata de una actividad capaz de convivir con otras matrices productivas. En ese marco, consideraron que el sector puede aportar inversión, empleo y crecimiento, siempre que se desarrolle bajo parámetros claros que compatibilicen el cuidado del ambiente con el desarrollo económico.