Mientras resta conocer la definición judicial sobre la reimpresión de boletas, la Cámara Nacional Electoral estableció que corresponde que Diego Santilli encabece la lista de candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, ocupando el lugar que dejó José Luis Espert. En segundo lugar permanecerá Karen Reichardt.

En un fallo difundido este sábado, el tribunal electoral revocó el fallo del juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, argumentando la aplicación de la ley de paridad de género (27.412) que "expresamente disponen que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género".

Además, cuestionó que Ramos Padilla" se haya apartado injustificadamente de la norma aplicable, basando su decisión en una interpretación subjetiva y declarando una inconstitucionalidad sin fundamento suficiente". "El juez desatendió la jurisprudencia del tribunal en casos análogos para la categoría de diputados nacionales y tergiversó la aplicación de un precedente que se refería a otra categoría de cargos (senadores nacionales)", agregaron.

LLA apeló el fallo que rechazó reimprimir las boletas

La Libertad Avanza pidió a la Cámara Nacional Electoral que revoque la resolución de la Junta Electoral bonaerense de no aceptar la reimpresión de boletas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre al sostener que el proceso es técnicamente posible y necesario para garantizar el voto informado.

El pedido se originó tras las renuncias de tres candidatos -José Luis Espert, Lucía Bernardoni y María Gabriela Gobea-, y buscaba que las boletas reflejen la nómina final oficializada.

En su presentación, los apoderados del espacio cuestionaron lo que calificaron como una “dilación indebida” y falta de imparcialidad del juez electoral, al señalar que las demoras procesales afectaron la igualdad entre las fuerzas políticas. También sostuvieron que la “imposibilidad material” invocada por la Junta fue “autoinducida” por sus propias demoras.

El escrito citó al Ministerio del Interior, que durante la audiencia del 8 de octubre informó que la reimpresión era viable en términos técnicos, económicos y de tiempo, y que el proceso podía completarse en cinco días. El espacio argumentó que la negativa vulnera el derecho de los ciudadanos a votar de manera informada consagrado en los artículos 1, 37 y 38 de la Constitución Nacional y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

