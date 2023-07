En un mundo impulsado por avances tecnológicos, el entorno laboral está experimentando una reconfiguración para adaptarse a las demandas del mercado. Una de las habilidades que ganó relevancia por el crecimiento de la Inteligencia Artificial (IA) es la de Prompt Enginner, también conocida como ingeniería rápida.

Esta especialización consiste en proporcionar instrucciones eficientes a modelos de IA para maximizar y especificar su rendimiento.

Robin Li, cofundador de Baidu, anticipó que "en los próximos 10 años, el 50% de los puestos de trabajo del mundo estarán relacionados con prompt engineering".

De acuerdo a información revelada por sitios especializados, los profesionales de esta área podrían ganar un promedio anual de u$s 300.00 gracias a un curso gratuito de tan solo 60 minutos ofrecido por OpeinIA.

La profesión que permite ganar hasta u$S 27.000 por mes

El Prompt Engineer se enfoca en el desarrollo y optimización de respuestas para sistemas de Inteligencia Artificial. Su rol principal es diseñar y perfeccionar el contenido que permite a estas herramientas comprender de forma rápida y eficiente las necesidades de los usuarios.

¿Cuánto gana un Prompt Engineer?

Hace unos meses, Anthropic, un startup estadounidense, publicó una vacante para el puesto de Prompt Engineer que brindó información sobre la remuneración de esta profesión fuera del país.

La compañía ofrecía un salario anual entre u$s 280.000 y u$s 335.000. Es decir, un salario mensual de entre u$s 23.333 y u$s 27.917.

El curso gratuito que ofrece OpenIA para ser Prompt Engineer

OpenIA y DeepLearning.AI se unieron para lanzar un curso gratuito titulado "ChatGPT Prompt Engineering for Developers". La capacitación que dura sólo 60 minutos tiene tres objetivos:

Aprender los conceptos básicos de Prompt Engineer;

Conocer nuevas formas de usar LLM, incluido cómo crear su propio; chatbot personalizado

Desarrollar hábitos de comando.

A pesar de que está diseñado para principiantes, es recomendable tener una comprensión básica de Python, un lenguaje de programación utilizado para múltiples propósitos.

Los interesados deberán ingresar a ChatGPT Prompt Engineering for Developers - DeepLearning.AI para más información.