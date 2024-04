La CGT explicó los motivos del paro general del 9 de mayo y apuntó contra el Gobierno: “No alcanzan”

En medio un clima convulsionado con medidas de fuerza, la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó nuevas movilizaciones y el próximo 9 de mayo establecieron un nuevo paro general, el segundo en el mandato de Javier Milei. En este sentido, los principales líderes sindicales se manifestaron al respecto.

Por lo tanto, Hector Daer salió a dar explicaciones sobre esta nueva medida de fuerza gremial: “El 9 de mayo haremos una jornada de paro de 24 horas por el ajuste que se viene realizando. No se puede ajustar a los sectores más vulnerables. No puede ser que el Estado se desentienda de las negociaciones salariales y que cometa la torpeza de no homologarlas cuando ya están resueltas”.

Así mismo, el Secretario General de la sanidad agregó que no llegaron a un acuerdo: “Esperábamos que se solucionaran durante la mañana, intentamos comunicarnos y no lo logramos”.

Cuáles son los motivos del nuevo paro de la CGT contra el Gobierno

El propio sindicalista siguió revelando cuáles son los principales motivos por el cual la Confederación General del Trabajo: “Hay empresas del Estado que están siendo absolutamente ahogadas, desfinanciadas. El presupuesto anterior queda completamente desactualizado. Esto repercute automáticamente en empleo y salario”.

También se refirió a las negociaciones y discusiones acerca de las paritarias: “No nos negamos a discutir ni a encontrar un camino para bajar la inflación. Se lo propusimos a todos los gobiernos. Pero no podemos liberar todos y que los salarios tengan límites en las discusiones”, agregando que el propio Gobierno los invitó a debatir, pero que “eso no tapa la realidad. Es muy difícil la ecuación entre precios y salarios”.

Finalmente, sentenció sobre esta nueva medida, que se trata del segundo paro general bajo el mandato de Javier Milei: “En este clima de ‘no hay plata’ vamos a tener muchos problemas. El impacto de ajuste de precios y tarifas, con la intención de achicar los salarios, vamos a llegar a un nivel de recesión inaceptable. Por eso convocamos a un paro de 24 horas el 9 de mayo”.