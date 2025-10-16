Gladys La Bomba Tucumana atraviesa un doloroso proceso de duelo tras la muerte de su novio, Luciano Ojeda, ocurrida en mayo de este año. Luciano, de 38 años, falleció a causa de un cáncer terminal provocado por un tumor en la zona abdominal. La pareja había estado saliendo durante tres años y en varias ocasiones la cantante aseguró haber encontrado el amor en esa relación.

Ahora, la artista habló a corazón abierto en el programa Mujeres Argentinas y confesó cómo vive su presente sin el hombre al que define como el "amor de su vida".

La cantante expresó con "cruda honestidad" que todavía está atravesando un duelo y se siente triste por ello. Sin embargo, gracias a su fe, está "tratando de salir adelante, que es lo que le hubiese gustado a Luciano".

El mayor shock para Gladys fue la tardía y corta duración de ese amor. "Yo conocí el amor con Luciano, de grande. Entendí que me enamoré a los 56 años". Esta reflexión la llevó a dialogar con Dios sobre la situación: "Que triste porque, justo ahora que conocí a alguien que iba a ser para siempre no lo fue". Para la cantante, a su edad, es "raro conocer a alguien que pueda conocer tu alma, abrir y hacer que vos te abras de otra forma diferente" a como pensaba que era querer o amar.

A pesar de la tristeza, Gladys destacó la enseñanza que le dejó su pareja: "Fue tan distinto... él se tenía que ir de acá y dejarme la enseñanza de que el amor sí existe".

Gladys La Bomba Tucumana reveló que se apoya en su familia y, especialmente, en su hijo. La cantante confesó que la va llevando adelante con el amor de su familia y el hombro de su hijo: "cada vez que me quiebro salgo corriendo a buscarlo para llorar y que me brinde su hombro, su abrazo y su amor".

Para intentar sobrellevar el dolor, la artista se mantiene siempre ocupada, haciendo shows y encargándose de sus locales: "Estoy laburando, es lo único que nos queda hacer a todos".

Finalmente, la cantante hizo referencia a sus recientes declaraciones sobre la situación del país. Ella aclaró que no es "candidata a nada" ni "militante de ningún partido". Su opinión nace de todo el dolor que ha vivido, incluyendo la pérdida de su hermana en la pandemia, la enfermedad de su madre y la pérdida de Luciano, quien "tenía mucha fe en sus convicciones" respecto a la política. Por ello, se pregunta: "¿por qué si vivimos en un país democrático no puedo dar mi opinión?".