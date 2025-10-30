La construcción del nuevo Instituto Odontológico de San Juan avanza a paso firme y ya supera el 30% de ejecución, según informó el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. La obra, financiada íntegramente con fondos provinciales, apunta a modernizar la atención odontológica pública y fortalecer la red sanitaria de la provincia con un edificio de última generación.

Actualmente, se desarrollan tareas de obra gruesa, con la ejecución de columnas, vigas, losas y muros portantes. En los sectores más adelantados ya se trabaja en las instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas y sistemas especiales, necesarias para el funcionamiento integral del edificio.

El proyecto contempla una superficie total de 3.393,95 metros cuadrados, distribuidos en cuatro niveles: subsuelo, planta baja y dos pisos superiores. Ya se completaron las estructuras de la planta baja y el primer piso, y se avanza con el segundo nivel, además del hormigonado en el subsuelo, donde estarán las salas de máquinas y servicios técnicos.

En el bloque posterior, destinado a los consultorios y áreas técnicas, se registra un alto grado de avance estructural, mientras se ejecutan en paralelo las redes cloacales, eléctricas, termomecánicas y de gases medicinales, lo que permite optimizar los tiempos de obra mediante la intervención simultánea en distintos frentes.

El edificio se organiza en tres sectores funcionales:

Técnico, con 12 áreas especializadas, laboratorios, salas de esterilización, tomografía, rayos X y depósitos de insumos.

Público, con una amplia recepción, salas de espera, sanitarios en todos los niveles y área de atención.

Personal, con oficinas, dormitorios, sala de ateneo, dirección, cómputos y un SUM con terraza privada y servicios propios.

Ubicado junto al ex Hospital Español, el nuevo Instituto integrará un polo sanitario en el sur de la capital sanjuanina, fortaleciendo la articulación entre los distintos servicios de salud pública.

Con un diseño moderno, eficiente y accesible, el Instituto Odontológico de San Juan busca convertirse en un referente provincial en atención dental, mejorando la calidad de vida de los sanjuaninos y consolidando un entorno seguro y confortable para pacientes y profesionales.