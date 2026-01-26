La crisis financiera que atraviesa distintos sectores productivos del país continúa sumando casos y expone un escenario cada vez más complejo para las empresas. A los antecedentes recientes de firmas reconocidas, ahora se suma una nueva bodega sanjuanina que enfrenta serias dificultades para cumplir con sus compromisos económicos.

Casa Montes enfrenta un complejo proceso financiero en medio de la caída del consumo.

Se trata de Casa Montes, una bodega fundada en 1992 y una de las más conocidas del Valle de Tulum, propietaria de marcas como Fuego Negro, Ampakama y Baltazar. Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, la firma acumula una deuda de $460 millones y registra más de 280 cheques rechazados por falta de fondos.

El caso no es aislado. Un relevamiento reciente de la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló que el 47% de las empresas presenta problemas de pago, mientras que los cheques rechazados aumentaron un 40%, fenómeno que, según trascendió, la entidad atribuyó a “una fuerte contracción del consumo y la disparada de los cheques sin fondos”. Las dificultades se extienden a diversos rubros, desde la industria vitivinícola hasta frigoríficos, avícolas y grandes jugadores del agro.

Los primeros datos indican que la situación se originó tras una presentación tardía a un plan de pagos de ARCA, lo que derivó en un embargo de sus cuentas bancarias en mayo. Esa inmovilización total de fondos, señalaron, les impidió afrontar compromisos diarios y generó un efecto en cadena sobre proveedores y obligaciones corrientes.

La empresa aseguró que actualmente se encuentra en una etapa de normalización operativa, funcionando con recursos propios y con asistencia financiera puntual. No obstante, reconocieron que el contexto general del sector continúa siendo adverso.

El proceso de reordenamiento financiero de Casa Montes se da en un marco económico desafiante para la vitivinicultura, marcado por un mercado interno debilitado, exportaciones en retroceso, márgenes cada vez más ajustados y costos operativos en alza. Un escenario que pone en jaque a buena parte del entramado productivo y evidencia que los problemas financieros ya no son casos aislados, sino una tendencia que atraviesa a múltiples sectores.