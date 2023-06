La Cruzada Renovadora decidió separarse del frente Desarrollo y Libertad luego de los comicios provinciales. En este sentido, se anotaron en soledad para los comicios nacionales y presentaron a sus candidatos. DIARIO HUARPE dialogó con el preaspirante a senador, José Alvarado, y el preaspirante a diputado, Alejandro Gómez, quienes respondieron sobre los ejes más importantes para San Juan.

La respuesta de los candidatos de la Cruzada

José Alvarado / precandidato a senador

- ¿Qué objetivo tiene al defender una banca nacional representando a todos los sanjuaninos?

Queremos rescatar los valores nacionales, que se han ido perdiendo con el tiempo. Queremos enaltecer los valores, más allá de cualquier partido político.

- ¿Qué leyes le parece fundamentales impulsar para San Juan?

La prioridad es la provincia de San Juan. No vamos a votar nada que la ponga en contra. Más allá del color político, que ha sido algo que han hecho todos los legisladores que han estado antes, que favorecieron el sentimiento partidario por encima de lo provincial. Vamos a priorizar el bien común para todos los habitantes de San Juan.

- ¿Cómo trabajaría con las leyes relacionadas a la minería? ¿Y con las legislaciones ambientales?

Acá hay una disyuntiva con respecto al tema minero. Estamos padeciendo una situación de crisis hídrica, muy importante a nivel mundial. Lo que menos sobra es agua. Entonces, para llevar adelante la minería, tenemos que extremar todas las medidas, para resolver las cuestiones que en el futuro nos van a perjudicar.

- ¿Cómo trabajaría desde el punto de vista legislativo para atacar la emergencia hídrica que azota a la provincia?

El Gobierno ha estado trabajando, en alguna manera restringiendo el regadío, pero no queda otra opción, porque hay que guardar agua para todos los habitantes. Hay que legislar con las prioridades esenciales que correspondan: primero que haya agua para poder beber y mantener al pueblo con lo mínimo esencial. Hay que inculcar normas en toda la sociedad, para que estén disciplinadas con lo que tiene que ver con el cuidado del agua.

Alejandro Gómez/ precandidato a diputado nacional

- ¿Qué objetivo tiene al defender una banca nacional representando a todos los sanjuaninos?

Nuestro objetivo es defender los objetivos genuinos de todos los sanjuaninos. Hacer que, por ejemplo, dejemos de ser una provincia postergada con el tema de la coparticipación.

- ¿Qué leyes le parece fundamentales impulsar para San Juan?

Me acuerdo de que cuando don Alfredo Avelín llegó a ser diputado nacional su primer proyecto fue el envasamiento de vino en origen. Nuestro objetivo es rescatar la industria que nosotros teníamos, realmente la producción de San Juan, que tenemos que darle valor agregado para que realmente podamos venderlos a todo el mundo.

- ¿Cómo trabajaría con las leyes relacionadas a la minería? ¿Y con las legislaciones ambientales?

De plano, nosotros no somos antimineros. La Cruzada tiene una visión de cómo se tiene que trabajar con la minería, la minería no puede generar destrucción, saqueo y contaminación. Debe estar a función del soberano, del pueblo sanjuanino y no al servicio de unos pocos. Queremos la derogación total de todas las leyes mineras actuales para la creación de legislación parecida a la de Bolivia, socios de un 50% y 50%, no de un 97% y un 3%.

- ¿Cómo trabajaría desde el punto de vista legislativo para atacar la emergencia hídrica que azota a la provincia?

Vamos a tratar de formar parte de algún interbloque para poder trabajar en conjunto y sacar leyes que beneficien a San Juan. Crear leyes de gestión del agua es un ejemplo.