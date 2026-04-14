La dolorosa muerte que dejó completamente destrozada a Silvina Escudero

Silvina Escudero utilizó sus redes sociales para conmemorar el segundo aniversario de la muerte de su gata siamesa Áfrika. A través de una publicación cargada de sentimientos, la artista reflejó el vacío que dejó su compañera tras once años de vida compartida.

En su mensaje, ella expresó que "Hoy se cumplen 2 años desde que me cuidás desde arriba. Te extraño siempre y te tengo presente cada día" para dar cuenta de la vigencia de su dolor.

Las imágenes publicadas mostraron la rutina que mantenían y la personalidad de la felina, a quien describió como "la más buena, dulce, cariñosa, mimosa, besucona, abrojo, educada, compañera, inteligente, la que a todo se adaptaba" según sus propias palabras.

Escudero profundizó en esta descripción asegurando que siempre creyó que "nació siendo perro, ahora entiendo que nació siendo un ángel" debido a su comportamiento excepcional.

Al cumplirse este tiempo, la conductora recordó también el impacto inicial de la pérdida cuando manifestó que "Tengo el alma rota de lo que te extraño. Aún no caigo en la realidad que te fuiste. No encuentro consuelo al pensar que ya no puedo acurrucarte, llenarte de besos y recibir los tuyos" en un testimonio desgarrador. La integración de Áfrika en la familia era total, participando en viajes y actividades cotidianas.

Sobre esto, Silvina destacó que "Fuiste y serás siempre mi gatita mágica y especial. La perra en cuerpo de gato, la que me acompañaba a llevar a Beni al jardín, paseaba conmigo en auto, venía a cada temporada y se adaptaba a cada viaje. Llenabas de mimos a todos y cada uno de los integrantes de nuestra familia y amigos" para cerrar su homenaje.

La publicación generó respuestas inmediatas de los usuarios, quienes dejaron frases como "Hermoso recuerdo. Siempre presente en tu corazón" y "Belleza única e irrepetible, lo mejor para vos" en señal de afecto.

Entre los relatos compartidos por el público, una seguidora comentó que su mascota era "Idéntica a mi Matheo que también lo extraño todos los días, partió hace 1 año y 6 meses, muy especiales son los siameses, pero amo a todos los gatos" sumándose al espacio de memoria.