La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi tuvo un giro inesperado en los tribunales europeos. En las últimas horas, la justicia italiana decidió rechazar el reclamo de compensación económica que la conductora había iniciado por los años dedicados a acompañar la carrera de su exmarido.

El conflicto comenzó en marzo de este año, cuando se supo que Nara buscaba un resarcimiento millonario. Ella habría pedido inicialmente dos millones de euros o una renta mensual equivalente, basándose en leyes que protegen a quienes relegan su trabajo por la pareja. Sin embargo, los magistrados no coincidieron con su planteo.

Según el documento que leyó Ángeles Balbiani en el programa Puro Show, los jueces fueron muy claros al explicar que "Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, tiene inversiones financieras significativas, es relativamente joven y lo suficientemente capaz como para generar ingresos propios".

El texto oficial del fallo también resalta la autonomía financiera de la mediática. En sus páginas se detalla que "Para los jueces, Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, tiene inversiones financieras significativa y es lo suficientemente capaz como para generar ingresos propios".

La periodista Ángeles Balbiani analizó la situación y explicó que los magistrados "No consideran que esté en una posición débil económicamente por lo que su pedido no tendría fundamentos". A pesar de este revés, Wanda todavía cuenta con la posibilidad de apelar la decisión, aunque hasta el momento no ha comunicado si planea seguir adelante con el reclamo legal.