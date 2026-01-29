La dura respuesta de Susana Giménez sobre el romance de su nieta y un jugador de Boca

Antes de partir hacia Madrid este martes 27 para festejar sus 82 años junto a Mecha Sarrabayrouse, Susana Giménez enfrentó los rumores sobre un supuesto enojo por el noviazgo de su nieta, Lucía Celasco, con el futbolista Nicolás Figal.

La diva, que celebrará su aniversario este jueves 29, se mostró muy al tanto de la relación y desmintió cualquier conflicto familiar. Al ser consultada sobre si conocía el romance, exclamó: “¡Pero lógico! Cómo no lo voy a saber. Si yo veo ahora los partidos de Boca”, y agregó contundente: “Me encanta”.

A pesar de que el defensor aún no ha sido presentado oficialmente a la familia —lo que habría generado una supuesta ausencia de Lucía en la reunión de Año Nuevo en Punta del Este tras un pedido de la diva—, Susana les brindó su bendición. “Que se casen, sí. No lo conozco, pero ya están en edad. Están enamorados…”, manifestó la conductora.