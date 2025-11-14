La escalofriante revelación sobre Loan: "Ahí tiraron el cuerpo"

El caso de Loan Danilo Peña, el nene de 5 años desaparecido en Corrientes hace más de un año después de un fatídico almuerzo familiar, sigue conmocionando al país y atraviesa un momento de máxima tensión. La Justicia está intensificando su trabajo para dar con pistas concretas que expliquen lo que sucedió.

Según fuentes judiciales, si bien la hipótesis narco ha sido descartada, otras líneas investigativas siguen abiertas. Se autorizó un megaoperativo en cuatro lagunas dentro del predio ligado a los principales imputados, incluyendo la participación de buzos, peritos y brigadas especializadas. Incluso se autorizaron drenajes en esas lagunas para encontrar restos, si los hubiera.

Una nueva teoría ha generado revuelo: el perito José Mazzei señaló que hay evidencias que podrían indicar que el niño fue víctima de una red de trata o incluso que él no era el objetivo inicial.

El periodista Carlos Salerno elevó la tensión en Desayuno Americano al citar a personas de la investigación. Salerno compartió declaraciones contundentes: “Hablé con gente de la investigación … me dijeron ‘si lo encontramos, encontramos huesitos, porque otra cosa no vamos a encontrar’”. El periodista agregó que, si el cuerpo fue arrojado allí, "el cuerpo ya no está más". El objetivo actual es “Van a buscar huesos, para cotejar con el ADN”. Según Salerno, la hipótesis de la trata de personas dilató la investigación, y ahora están comenzando "de cero".

A su vez, un testigo reservado surgió y apuntó a una laguna que no había sido rastrillada, ubicada junto al naranjal donde se perdió el rastro de Loan. Este dato trazó una nueva ruta investigativa y evidenció grietas en los operativos iniciales. Ante esto, surgieron acusaciones de encubrimiento por parte de las autoridades locales.

En medio de este escenario, el comisario Héctor Fabián Rodríguez, uno de los primeros responsables del operativo, presentó un hábeas corpus frente a las posibles amenazas y denuncias en su contra. La familia de Loan continúa reclamando justicia y respuestas. Muchos creen que solo un hallazgo concreto, como huesos para análisis genético, podría finalizar este doloroso capítulo.