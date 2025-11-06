La Feria Agroproductiva de San Juan volverá a ser punto de encuentro entre productores y consumidores locales con dos nuevas ediciones itinerantes durante el mes de noviembre. La propuesta, impulsada por el Ministerio de Producción, busca acercar los productos regionales a distintos puntos de la provincia.

La primera jornada se llevará a cabo el viernes 7 de noviembre en la plaza seca del Centro Cívico, en horario de 9:30 a 13:30. Un día después, el sábado 8 de noviembre, la feria se trasladará a Rivadavia, donde se instalará en la Plaza Cívica del Parque de Rivadavia con la presencia de 130 expositores.

En ambos espacios, los visitantes podrán adquirir frutas y verduras frescas, aceite de oliva, aceitunas, panificados artesanales, vinos, conservas y dulces, todos elaborados por productores sanjuaninos.

La edición de Rivadavia sumará además la participación de la Feria de Artesanos y Emprendedores del departamento, ofreciendo una propuesta más amplia con productos originales y actividades para toda la familia.

Durante las jornadas también se contará con la presencia de organismos provinciales que brindarán distintos servicios a la comunidad. El Ministerio de Salud Pública, a través de la División Epidemiología, ofrecerá la actualización gratuita del calendario de vacunación mediante el Vacunatorio Central.

Con cada edición, la Feria Agroproductiva refuerza su papel como un espacio de encuentro, promoviendo el consumo responsable, los hábitos saludables y el fortalecimiento de la economía local, al conectar directamente a los productores con los consumidores.