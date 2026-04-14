Aunque el frío todavía no se instaló con fuerza en San Juan, ya comenzaron a crecer las consultas por mantenimiento de calefactores y gasistas matriculados anticipan un repunte en la demanda en los próximos días. En ese escenario, desde la Asociación de Instaladores Sanitaristas, Agua, Gas y Afines (Aisaga) señalaron que la tendencia para este invierno 2026 está marcada por el contexto económico: reparar y mantener los equipos existentes antes que invertir en artefactos nuevos.

“Hace 10 días ha habido muchas consultas por arreglos y, sobre todo, por servicios de limpieza para calefactores, termotanques y calefones. Sin embargo, todavía no hay mucha demanda para la instalación de artefactos nuevos”, dijo a DIARIO HUARPE Horacio Correa, secretario de la entidad.

El dato no es menor. Según explicó, la caída del poder adquisitivo impacta directamente en las decisiones de los hogares. “La gente prioriza arreglar lo que ya tiene antes que comprar equipos nuevos. Solo quienes tienen disponibilidad económica se preparan con anticipación”, agregó.

En comparación con años anteriores, las consultas se demoraron por las condiciones climáticas. “Todavía el calorcito continúa. La gente, hasta que no siente frío, no prioriza los arreglos. Esperamos un repunte la próxima semana, con el descenso de temperaturas”, señaló Correa.

Cuánto cuesta el mantenimiento de calefactores en San Juan

En cuanto a los valores, desde el sector detallaron precios estimativos que hoy se manejan en el mercado local:

Service de calefactor infrarrojo: alrededor de $60.000

Service de tiro balanceado: desde $80.000

En el caso de instalaciones, los costos son más elevados:

Instalación de infrarrojo: cerca de $70.000

Instalación de tiro balanceado: entre $90.000 y $100.000

Los valores pueden variar según la complejidad del trabajo y el estado de cada equipo.

Panorama del sector

Más allá de la estacionalidad, el sector viene atravesando una caída sostenida en la actividad. “Venimos con una baja notoria desde hace cinco o seis años, que se profundizó desde 2024 por la situación económica y algunas dificultades con la empresa distribuidora”, explicó Correa.

En ese marco, las expectativas para este invierno se mantienen con cautela. “Siempre esperamos que haya más trabajo, pero los números no dan. Ojalá este año sea diferente”, sostuvo.

Reclamos y reunión con Ecogas

En paralelo, desde Aisaga confirmaron que este viernes mantendrán una reunión con representantes de Ecogas para plantear una serie de reclamos vinculados a la actividad.

“Queremos exponer desacuerdos sobre criterios de inspección que no consideramos reglamentarios y también reclamar por un aparente direccionamiento del trabajo hacia un grupo reducido de gasistas”, explicó Correa.

Además, insistirán en la necesidad de garantizar la libre elección de profesionales por parte de los usuarios. “El cliente debe poder elegir de la lista completa de instaladores. Hemos detectado que se entregan listados informales con datos de ciertos profesionales”, indicó.

El reclamo será coordinado también con otras jurisdicciones. “Se pedirán reuniones simultáneas en Mendoza y San Juan. Ya nos reunimos con la asociación mendocina y coincidimos en los puntos a plantear”, concluyó.

Con el descenso de temperaturas en el horizonte, el sector espera que la demanda acompañe, en un contexto donde el mantenimiento se consolida como la principal estrategia de los hogares para afrontar el invierno.