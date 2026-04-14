La periodista deportiva Sofi Martínez compartió recientemente una anécdota sobre su vida sentimental tras distanciarse de Diego Leuco. Durante su participación en el programa de streaming Pisco Tv, la joven rememoró lo que calificó como un fiasco absoluto al recordar un encuentro que comenzó con un horario poco habitual para un fin de semana.

Al detallar el inicio de la jornada, ella explicó que "fue la peor porque me quise ir desde que me subí al auto hasta que volví. Me dijo el sábado te paso a buscar a las 7 de la mañana para dar inicio a la travesía".

El malestar de la comunicadora aumentó debido a la exigencia horaria y las condiciones del traslado. Sobre este punto, Martínez comentó que "a esa hora me matás. Un sábado. Imaginate que yo trabajaba de lunes a viernes. Me pasa a buscar y empieza a manejar. En un momento llevábamos una hora de manejo. Encima había obras de Metrobús. Muchísimo tránsito. Una cosa insólita al describir el tedioso camino que debieron recorrer".

El destino final resultó ser un predio de estética antigua ubicado en una zona alejada de su domicilio habitual. Al llegar, el joven le expresó bienvenida a Campanópolis como recepción.

Sofía recordó las particularidades del sitio señalando que "yo vivo en zona norte. Imagínate. Campanópolis es un lugar medieval. Un lugar espectacular. No me disfracé pero había gente vestida, ponen armaduras. Estuvimos hasta que en un momento le dije que porque no íbamos encarando la vuelta. Me dijo si lo acompañaba a un casamiento y le dije que estaba muerta para dar por concluida la accidentada jornada".