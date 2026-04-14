¿Hubo otra? Milett Figueroa confesó por qué se separó de Marcelo Tinelli

Milett Figueroa decidió poner fin a los rumores y confirmó su separación definitiva de Marcelo Tinelli. Tras meses de versiones cruzadas y dudas sobre el vínculo, la modelo peruana optó por la transparencia absoluta.

Antes de realizar el anuncio oficial, ella manifestó que "lo que hago yo es siempre honesto, sincero y soy transparente. No tengo que esconderme de nadie ni de nada" para definir su postura frente a la situación de exposición mediática.

La ruptura se concretó el mes pasado por decisión de la propia Figueroa. Al respecto, la protagonista fue tajante al declarar que "he tomado la decisión de terminar mi relación en marzo, así que ya no estoy con ninguna persona. Estoy soltera" en diálogo con un medio de su país.

Esta noticia llega tras un período marcado por la falta de apariciones conjuntas y la ausencia de gestos públicos en fechas clave, como el cumpleaños del conductor que él celebró solo con sus hijos, sumado a las acusaciones de Mimi Alvarado sobre una supuesta relación paga.

Pese a que a principios de marzo Tinelli afirmaba que el noviazgo estaba de primera, Figueroa ratificó que no hay vuelta atrás en este momento. Ella explicó detalladamente que "he tomado la decisión de terminar mi relación en marzo. Estoy soltera, tranquila y firme con la decisión".

La modelo insistió en su seguridad personal repitiendo que "estoy tranquila y firme con la decisión" para dejar en claro que fue un cierre sumamente meditado y no un acto impulsivo. Finalmente, pidió que cesen los comentarios erróneos señalando que "no me gustan que estén hablando cosas que no son. Estoy soltera desde fines de marzo".