Tras las numerosas tragedias viales que ocurrieron en la tristemente famosa intersección de Ruta 40 y Calle 11, Vialidad Nacional colocó semáforos en la zona y DIARIO HUARPE verificó si los automovilistas cumplen con la nueva señaléctica. En este sentido, se pudo comprobar que los conductores respetan los nuevos semáforos, ya que es un cruce peligroso para la ciudadanía.

Un equipo periodístico de este medio permaneció horas en el cruce de Ruta 40 y Calle 11 para averiguar si los sanjuaninos respetaban los semáforos que hace pocas semanas fueron instalados en el lugar. Afortunadamente, se comprobó que todos los conductores que circularon en ese momento pararon cuando se puso de color rojo y siguieron adelante al cambiar a luz verde, respetando lo que indica la legislación. Esto demuestra que la ciudadanía ha tomado conciencia sobre la peligrosidad de esas arterias y la necesidad de tomar precauciones para evitar desenlaces trágicos.

Es que la confluencia de Ruta 40 y Calle 11 es una de las más temidas por los sanjuaninos, debido a la cantidad de siniestros fatales que se cobraron vidas en ese sitio. Por otra parte, la instalación de semáforos era un viejo reclamo de los vecinos que día a día debían cruzar con niños o adultos mayores esas arterias, ya sea en auto, bicicletas e incluso caminando.

No obstante, desde Vialidad Nacional están en alerta porque indicaron que todavía hay algunos inadaptados que no hacen caso a las reglas de tránsito, entre ellas los semáforos. “El tema del factor humano en los siniestros es clave. Hemos limpiado, demarcado y agregado información. En algunos casos no lo están respetando”, dijo Jorge Deiana, jefe del noveno Distrito de Vialidad Nacional.

Sobre los motivos que llevan a los conductores a trasgredir la semaforización de la zona declaró que “a veces por desconocimiento de no estar acostumbrados a ver semáforos en rutas nacionales y en otros casos por imprudencia”. Con la idea de reducir faltas, entre ellas también el exceso de velocidad, en ciertos horarios hay patrulleros policiales que controlan el tránsito vehicular y el respeto a las normativas, de acuerdo a lo relatado por Deiana.

La autoridad de Vialidad Nacional destacó que la colocación de semáforos no es una solución definitiva a la problemática, sino un paliativo hasta que se retomen las obras de Ruta 40. Informó que para el llamado a licitación falta la declaración de impacto ambiental y otros aspectos técnicos, pero el financiamiento ya está garantizado gracias a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La idea es que en el futuro todos los cruces tengan puentes para atravesarlos con seguridad y sin la necesidad de frenar.

Se viene una nueva licitación

Este 15 de febrero, Vialidad Nacional hará la apertura de sobres para la colocación de semáforos en los cruces de Ruta Nacional 40 con calles 9, 10, 11, 12 y 13 en el departamento Pocito. El presupuesto oficial para la obra es de $11.942.000.

El pliego detalló que "cada uno de los correspondientes cruces consta de dos vías, intersección en cruz. Ambas vías tienen doble sentido de circulación, lo cual requiere un semáforo en cada uno de los cuatro sentidos".

La apertura de los sobre se realizará a las 9 horas en la sala de Licitaciones del Ministerio de Hacienda y Finanzas, ubicado en el segundo piso núcleo 6 del Centro Cívico.

Últimos siniestros

El último accidente registrado en la zona ocurrió para año nuevo. El 31 de diciembre un hombre de 73 años, que conducía un Renault 12, terminó dentro de un zanjón luego del impacto contra una camioneta que circulaba en la misma dirección

Previamente a este antecedente, un motociclista de 28 años terminó internado tras impactar con una camioneta Toyota Hilux en el cruce de Ruta 40 y Calle 11. El hombre de apellido Fernández tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Rawson, ya que sufrió fracturas graves y politraumatismos.