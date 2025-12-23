Este martes por la noche, el fútbol Senior sanjuanino vivirá una de sus citas más esperadas del año. En el Estadio La Superiora se disputará la Gran Final de la Liga Seniors, donde se conocerá al nuevo campeón de la temporada.

Desde las 21, los equipos de Alianza y La Gloria se enfrentarán en un duelo decisivo por la Copa, en un escenario que promete emociones de principio a fin. El encuentro se jugará en el tradicional recinto de 40x20, un espacio que se ha convertido en punto de reunión para quienes siguen disfrutando del fútbol con la misma pasión de siempre.

Publicidad

El partido tendrá, además, un atractivo especial: la convocatoria de grandes figuras del futsal y del fútbol sanjuanino, jugadores con historia en el deporte local que hoy vuelven a ponerse los botines para “despuntar el vicio” y regalarle al público una final de alto nivel.

La entrada general tendrá un valor de $4.000, y se espera una buena concurrencia para acompañar esta definición que coronará al mejor del certamen Senior.

Publicidad

Todo está listo en La Superiora para una noche de fútbol, recuerdos y competitividad, donde solo uno levantará la copa y quedará en la historia de la Liga Seniors de San Juan.