La grave acusación de una famosa contra un conductor de TV: "Me dejó en la calle con mis hijos"

Silvia Süller concretó una reconciliación con Tomasito en el marco del juicio que el joven mantiene contra Guido Süller. En medio de este acercamiento, la mediática aprovechó un vivo de Instagram realizado la madrugada del martes para contestar a Silvio Soldán.

El conductor había participado recientemente en el programa A La Tarde, donde lloró y la acusó de haber tenido conductas repudiables contra su madre. Al respecto, Silvia fue tajante y afirmó que "¡Soldán nunca lloró en su vida!".

Durante la conversación, la mujer cuestionó la postura de su ex pareja al decir "¿Yo le hice mal? Él me dejó en la calle con mis hijos". Süller aclaró su intención de no profundizar en el conflicto señalando que "Una se quiere olvidar del pasado, ya está, mi vida es mía, soy feliz, hago lo que quiero y no quiero revolver".

Sin embargo, arremetió contra la actualidad del animador al considerar que "Como ahora está acabado el viejo, debe querer que yo hable de él". En su descargo, la vedette recordó escenas del pasado junto a su hijo mayor, Silvito, relatando que "Él estaba solo y quería un pianito, estaba aburrido. Entonces, Silvio le decía que no y yo lo defendía, no entendía por qué se lo quería sacar, me ponía loca de ver tanta locura. No me daba cuenta que el día de mañana me lo iba a hacer a mí".

Además, Süller denunció agresiones físicas por parte de Soldán manifestando que "Me pegó tres veces, me arrancó de los pelos de la cama". Sobre la veracidad del llanto televisivo del conductor, insistió en que "Él se hizo el que lloraba, las est... de siempre si no sabe hablar. No resiste archivo, yo sí, tengo 40 años de archivos".

La charla también abordó la relación con su hijo Christian, con quien no tiene vínculo hace quince años. Silvia se mostró esperanzada al decir que "Tengo el presentimiento, el deseo, es una de esas cosas que tenemos las madres adentro que sí va a pasar". Concluyó asegurando que "El día que no esté más él se termina y Christian se va a acercar a mí. Un hijo no reniega de su madre, haga lo que haga y yo no hice nada nunca, jamás".