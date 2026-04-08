Provinciales
San Juan sugieren nuevos horarios de comercio de cara al invierno
POR REDACCIÓN
La Federación Económica de San Juan informó el nuevo esquema horario sugerido para el comercio en San Juan de cara a la temporada de invierno, manteniendo el tradicional sistema de doble turno que ya se aplica en años anteriores.
Según detallaron desde la entidad, la propuesta establece distintas franjas horarias de acuerdo a la zona o tipo de actividad comercial, con el objetivo de adaptarse a las condiciones climáticas y a la dinámica del consumo durante los meses más fríos.
Para el área de Capital y microcentro, el horario sugerido será de 9 a 13 y de 16.30 a 21. En tanto, en los departamentos del interior, la recomendación es de 9 a 13 y de 17.30 a 22, contemplando una apertura vespertina más tardía.
Por su parte, los centros comerciales y shoppings podrán operar en horario corrido de 10 a 22, manteniendo una franja amplia para la atención al público.
Desde la Federación aclararon que se trata de una sugerencia y no de una obligación, por lo que cada comerciante podrá definir libremente el horario que considere más conveniente según su actividad y demanda.
El esquema busca ordenar la actividad comercial durante el invierno y ofrecer una referencia común para el sector, sin afectar la autonomía de los negocios.