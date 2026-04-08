La Federación Económica de San Juan informó el nuevo esquema horario sugerido para el comercio en San Juan de cara a la temporada de invierno, manteniendo el tradicional sistema de doble turno que ya se aplica en años anteriores.

Según detallaron desde la entidad, la propuesta establece distintas franjas horarias de acuerdo a la zona o tipo de actividad comercial, con el objetivo de adaptarse a las condiciones climáticas y a la dinámica del consumo durante los meses más fríos.

Para el área de Capital y microcentro, el horario sugerido será de 9 a 13 y de 16.30 a 21. En tanto, en los departamentos del interior, la recomendación es de 9 a 13 y de 17.30 a 22, contemplando una apertura vespertina más tardía.

Por su parte, los centros comerciales y shoppings podrán operar en horario corrido de 10 a 22, manteniendo una franja amplia para la atención al público.

Desde la Federación aclararon que se trata de una sugerencia y no de una obligación, por lo que cada comerciante podrá definir libremente el horario que considere más conveniente según su actividad y demanda.

El esquema busca ordenar la actividad comercial durante el invierno y ofrecer una referencia común para el sector, sin afectar la autonomía de los negocios.