Por qué se pelearon Cubero y Nicole Neumann tras la internación de su hija

La internación de Allegra Cubero por una reacción alérgica a un medicamento desencadenó un nuevo enfrentamiento entre sus padres. Mientras Nicole Neumann compartió el suceso en sus redes tras el fin de semana largo, el entorno de Fabián Cubero reveló una versión distinta de los hechos.

El periodista Nico Peralta confirmó que "Allegra, que es la del medio, estuvo internada" y detalló que "desde el jueves que ella estuvo en el Sanatorio de Nordelta, Fabián durmió las tres noches ahí".

La molestia del exfutbolista radica tanto en el tiempo que la madre dedicó a la niña como en la difusión pública del episodio. Según Peralta, "Nicole estuvo un par de horas, fue un ratito a la tarde el viernes y uno el sábado. Él no hubiese tenido problema si ella quería quedarse a dormir con la nena, pero no estuvo la voluntad".

Ximena Capristo sumó información sobre la estancia en el centro médico al señalar que "a mí me cuentan desde el Sanatorio que Nicole estuvo diez minutos y Fabián durmió en el sillón de la habitación".

El motivo principal del enojo de Cubero fue la ruptura del silencio sobre la salud de la menor. El periodista explicó que "empezaron a llamar los familiares, él intentaba mantenerlo en privado para no alertar a una abuela que está a 400 kilómetros".

El objetivo de la reserva era proteger a la adolescente, ya que "la idea era no contarlo para no exponer a la nena". En este sentido, Peralta agregó que "ahora viene su fiesta de 15, está atravesando la adolescencia, no querían exponerla a Allegra".

Finalmente, el círculo cercano de Cubero cuestionó la decisión de la modelo de hablar sobre el tema días después de la internación, manifestando que "no se entiende por qué cuatro días después cuenta eso en redes sociales cuando la idea era no contarlo".