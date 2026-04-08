Quién es la famosa cantante que contrató a una fanática por un video parodia
Valentina Venturiello realizó el video que definió como el casting más importante de su vida mediante una parodia en TikTok. La joven grabó una audición ficticia para un proyecto sobre la cantante donde afirmaba que este es mi casting para actuar de Emilia Mernes en un posible documental.
Durante la grabación, se burló de su propio talento diciendo que soy una pésima actriz y que soy una cara rota si de verdad me quiero dedicar a la actuación. El clip escaló en visualizaciones hasta que la artista comentó la palabra contratada.
Al ver la respuesta, la protagonista reaccionó con incredulidad preguntando ¿Qué? Emilia Mernes me contrató como actriz de su documental. Poco después, aclaró ante sus seguidores que no existe tal documental, soy una pésima actriz y Emilia reapareció en mis comentarios y en mi cumpleaños. A pesar del tono humorístico de la situación, aseguró que no voy a desaprovechar esta oportunidad, claramente.
Su objetivo final es manejar un perfil dedicado a la artista, por lo que explicó que las verdaderas fans saben que existe una cuenta que se llama Mala Pero Cutie. Con firmeza, la creadora de contenido sostuvo que acá entro yo ya que necesito tener el poder de esa cuenta. También confesó que siempre fue mi sueño cubrir así con notitas los shows de Emilia.
Mientras espera una respuesta formal del entorno de la estrella, recordó que trabaja en una oficina de 9 a 18 y que le da mucha ternura la gente que me dice 'por favor dedicate a otra cosa'. Si tan solo supieran.... Para finalizar, hizo un pedido público indicando que Emilia y equipo de Emilia, por favor, considérenme.