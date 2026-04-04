La Iglesia encendió una señal de alarma al advertir un fuerte aumento en los pedidos de ayuda en distintos puntos del país y describió el contexto social como “muy complicado”. La preocupación se centra especialmente en los sectores más vulnerables, donde la demanda de asistencia crece de manera sostenida.

El planteo fue acompañado por un reclamo directo al Gobierno nacional por la situación crítica que atraviesan las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. Según señalaron, muchas de ellas enfrentan una crisis económica severa debido al retraso y la insuficiencia de los aportes estatales.

En ese sentido, advirtieron que los pagos vinculados a prestaciones no se regularizan desde fines de 2025, lo que pone en riesgo el funcionamiento de espacios esenciales. Estos lugares dependen de esos fondos para sostener servicios básicos como alimentación, medicamentos y salarios del personal.

La situación impacta directamente en instituciones que asisten a personas con discapacidad, donde incluso se ve comprometida la continuidad de la atención. Desde la Iglesia señalaron que se trata de un escenario de “extrema gravedad” que podría afectar derechos básicos si no se toman medidas urgentes.

Ante este panorama, los obispos enviaron una carta al Ministerio de Salud en la que pidieron “una respuesta concreta, visible y urgente” para garantizar la estabilidad del sistema y evitar un mayor deterioro en la atención de los sectores más vulnerables.

Además, remarcaron que la problemática no puede quedar sujeta a recortes ni a disputas políticas, y reclamaron que se prioricen políticas públicas que den respuesta a una demanda social en crecimiento.

El mensaje refleja una preocupación creciente por el deterioro social y el aumento de la demanda de ayuda, en un contexto económico que continúa generando presión sobre los sectores más frágiles de la población.