Franco Colapinto ha clasificado en el puesto 14° para el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, mostrando optimismo a pesar de las dificultades experimentadas durante la sesión de clasificación. El piloto argentino accedió a la Q2 y, si bien el resultado final no lo dejó completamente satisfecho, expresó que se sintió "mucho mejor en el coche y con más confianza", lo que considera "un paso positivo en la dirección correcta".

Colapinto aseguró que la clasificación fue "buena" y que "dimos un buen paso en unas cosas que entendimos del auto". Reveló que su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien largará 17°, también comenzó a aplicar la misma estrategia que le dio a Colapinto un buen ritmo de carrera el día anterior.

No obstante, el argentino detalló las inconsistencias del monoplaza durante la Q2: "No tuve grip, no sé bien qué pasó. Son momentos en que el auto se desconecta un poco y perdemos grip y nos cuesta toda la vuelta". Explicó que pasaron "de un auto que se sentía bien a uno que de vuelta es difícil de manejar", describiéndolo como "un poco inconsistente". También mencionó que cambiar el alerón le afectó, costándole el agarre y haciendo patinar mucho las gomas traseras, lo que dificultó encenderlas.

A pesar de estas complicaciones, el puesto 14° de partida no desanima a Colapinto, quien tiene grandes expectativas para la carrera del domingo. "No está mal", afirmó al referirse a su posición de largada. Destacó que el día anterior tuvo un "ritmo de carrera muy bueno, top 6 o top 7", lo que le generó "expectativa o de ilusión para mañana". Sabe que en Hungría "es complicado pasar", pero confía en que con "una buena carrera, con una buena estrategia, podemos ir para adelante".

El equipo trabajó intensamente durante la noche para mejorar las sensaciones del coche. Colapinto reconoce que "todavía no estamos donde queremos estar" y que "falta consistencia, más comodidad", ya que el auto "se mueve mucho y es un auto muy duro que cuesta". Sin embargo, insiste en que fue "un buen paso este finde".

El Gran Premio de Hungría se disputará este domingo 3 de agosto en el autódromo Hungaroring. La carrera constará de 70 vueltas y comenzará a las 10 de la mañana (hora argentina), con televisación a cargo de Disney+ y Fox Sports en Latinoamérica. La pole position fue para Charles Leclerc (Ferrari), seguido por los pilotos de McLaren, Oscar Piastri y Lando Norris.