La incomodidad de Mirtha Legrand tras revelarse anécdotas inesperadas

En la reciente emisión de "La noche de Mirtha", una conversación sobre intervenciones quirúrgicas generó un clima de incomodidad para la anfitriona. El momento se originó cuando Dani La Chepi confesó haber pasado por el quirófano dos veces debido a problemas intestinales, lo que provocó una sonrisa en Mirtha Legrand bajo el argumento de que son temas inusuales para la pantalla.

Acto seguido, Coco Sily intervino para relatar su propia vivencia diciendo: “Yo conté las hemorroides, que no la cuenta nadie”. Frente a esto, la influencer aclaró sobre su salud: “No, pero lo mío no es hemorroides, se llama oclusiones intestinales. Tengo menos metros de intestinos. No, chicos. Las hemorroides son una tontería al lado de lo que yo tengo”.

Ante el detalle de los relatos, Legrand se sonrojó, buscó refugio tras su abanico y exigió un giro en la conversación. Al ver que el tema persistía entre risas generales, la conductora hizo sonar su campanita y exclamó: “Basta, basta”.

Pese al pedido, Sily cerró la anécdota con una confesión sobre un viaje: “Esto no te va a gustar, pero te lo cuento igual Me fui a Brasil, porque estaba muy mal, y me fui a Brasil, por esas cosas que uno cree, me metí al mar, me bajé la malla y le pedí al mar que me cure el cu… Pero no, me tuve que operar”.