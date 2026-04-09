La actividad industrial argentina registró en febrero de 2026 una caída interanual del 8,7%, de acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato confirma la profundización del retroceso en el sector manufacturero, que acumula una baja del 6,0% en el primer bimestre del año.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) también mostró una disminución mensual desestacionalizada del 4,0% respecto de enero, marcando el nivel más bajo del período analizado. El impacto se reflejó de manera generalizada en la estructura productiva: 14 de las 16 divisiones industriales presentaron caídas interanuales.

Entre los rubros más afectados se ubicó “Productos textiles”, con una contracción del 33,2%. Dentro de este sector, los “Tejidos y acabado de productos textiles” se derrumbaron un 47,0%, mientras que los “Hilados de algodón” retrocedieron 30,7%. También hubo bajas en “Maquinaria y equipo” (-29,4%) y en “Otros equipos, aparatos e instrumentos” junto con “Vehículos automotores”, ambos con descensos del 24,6%.

En el caso de los sectores de mayor peso dentro del índice, “Alimentos y bebidas” cayó 6,9% interanual, afectando el desempeño general de la industria. Dentro de esta división se observaron retrocesos en la molienda de oleaginosas (-21,9%) y en la producción de carnes vacuna (-8,2%) y aviar (-7,4%), aunque los productos lácteos registraron una suba del 8,1%.

En un escenario de contracción casi generalizada, solo dos grandes bloques lograron mejoras interanuales. El sector de “Refinación del petróleo, químicos, productos de caucho y plástico” creció 2,7%, impulsado por el aumento en la producción de gasoil (+23,8%) y naftas (+10,8%), dentro de la refinación de petróleo.

También mostró avances la división de “Sustancias y productos químicos”, con una suba del 3,7%, que contribuyó a amortiguar parcialmente el impacto negativo del resto de la industria manufacturera.

El informe del INDEC refleja así un mes de fuerte deterioro en la actividad fabril, con caídas extendidas en casi toda la estructura productiva y con pocos sectores que lograron sostener resultados positivos.