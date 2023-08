El asesinato en Lanús de Morena Domínguez, de tan solo 11 años, a manos de dos motochorros que le robaron la mochila, conmociona al país a días de las PASO y afecta a todo el arco político, desde el oficialismo hasta a referentes opositores.

Frente a esto, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, se expresó al respecto en unas declaraciones en vivo que no hacen más que sumar a la indignación colectiva: "No tengo por qué meterme".

En diálogo con los medios, esta mañana Fernández desligó a su cartera de la responsabilidad del caso al remarcar que el crimen de la niña se trata de "un hecho puntual" sobre el que "no tiene jurisdicción".

La misma respuesta dio el ministro al ser consultado sobre si el Ministerio de Seguridad de la Nación se comunicó con la misma cartera en la Provincia de Buenos Aires, la cual actualmente comanda Sergio Berni: "No tengo jurisdicción y lo que conozco lo hago solo por los medios. No tengo jurisdicción", insistió.

Y, al profundizar al respecto, compartió una desafortunada frase: "No tengo por qué meterme. La realidad es que nosotros no participamos y no le puedo contar de lo que no participo", indicó, delatando la falta de participación de la cartera nacional en el caso que conmociona al país.

Ante la pregunta de uno de los periodistas sobre la responsabilidad que le cabe a la clase política en el caso, Fernández también se desligó: "Yo no pertenezco a ninguna a clase, yo soy un político, no soy clase política".

Sin embargo, después reconoció que "la responsabilidad que tiene es muchísima" y que "hace muchos años que hay que dar soluciones a esto". En este punto, responsabilizó también a la gestión del expresidente Mauricio Macri, a la cual tildó de "catástrofe" y aseguró que "nos hizo retroceder muchísimos cuadros" en materia de seguridad.

Por otro lado, destacó el trabajo de la policía bonaerense al identificar con rapidez a los responsables: "La policía tiene un muy buen trabajo de inteligencia criminal y esta vez se volvió a dar respuesta, hay que reconocerlo y celebrar que tengan esa actividad, pero siempre está en el medio el dolor", cerró.

Crimen de Morena Domínguez: los resultados de la autopsia

La autopsia realizada este miércoles al cuerpo de Morena Domínguez reveló que murió como consecuencia de un "fuerte golpe abdominal" que le provocó una hemorragia interna.

Aunque en principio se difundió que la niña había fallecido por un golpe en la cabeza, más tarde la pericia descartó este dato, ya que no se encontraron lesiones en la zona.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el resultado preliminar de la autopsia fue incorporado al expediente que tiene a su cargo la fiscal Silvia Bussano, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús.

La causa fue caratulada como "homicidio en ocasión de robo en concurso real con encubrimiento", delito por el que serán indagados mañana los dos detenidos por el hecho.

Crimen de Morena en Lanús: ¿qué pasó con la niña de 11 años?

El hecho ocurrió minutos antes de las 7.30 de esta mañana, cuando la niña llegaba a la Escuela Almafuerte N.º 60, situada en la calle Molinedo al 3500, fue abordada por motochorros, quienes la atacaron y la arrastraron para robarle sus pertenencias.

Por el caso fueron detenidos dos jóvenes mayores de edad como sospechosos, informaron fuentes policiales, judiciales y del municipio. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que se trata de "un hecho lamentable, triste y conmovedor", y confirmó que fue secuestrada la moto y los dos cascos que se cree que utilizaron en el hecho, por lo que "el caso está cerrado".