El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, tuvo fuertes críticas contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, esta mañana, luego de los festejos con la Selección campeona del mundo y el operativo de seguridad. No solo dijo que le importan “un carajo” los cuestionamientos que le hizo el titular de la entidad deportiva ayer por el operativo de traslado de los jugadores, sino que lo tildó de “cachivache de pacotilla”. Al mismo tiempo, aseguró que él tomó la decisión de evacuar a los campeones del Mundial de Qatar 2022 en helicóptero y deslizó que varios de los deportistas sí querían pasar por la Casa Rosada.

En una férrea defensa del dispositivo para que los jugadores de la Selección y el cuerpo técnico avancen desde la provincia hacia la ciudad de Buenos Aires, Fernández aseguró que ya tenía desde antes preparados los helicópteros porque se imaginaba que en algún momento iban a tener que evacuar a los deportistas porque debían estar cansados por venir “de un partido feroz” y un “viaje horrible”.

“Tomé la decisión de bajar allí y poner los helicópteros para sacar a los jugadores, que gustosamente subieron. Mientras Tapia me llamaba y me amenazaba con el primer tuit, que por supuesto me importó un carajo, nosotros ya sabíamos que Messi, De Paul y Di María estaban en el helicóptero H17 de la Policía Federal para que si no podían verlos, pudieran saludarlos”, comentó Fernández en diálogo con Radio 10.