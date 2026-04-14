Stephanie Demner y Guido Pella compartieron intimidades sobre la administración de sus recursos tras siete años de relación y su reciente matrimonio en 2024. La influencer, quien reveló en una entrevista con el Pollo Alvarez que percibe entre 5.000 y 10.000 dólares mensuales por una publicidad antigua, generó curiosidad sobre su organización doméstica.

En un video conjunto para sus redes sociales, ella inició el tema preguntando con humor "¿Es verdad qué sos mi mantenido?" a lo que el tenista respondió que "Eso surgió por un video que vos hiciste y explicaste mal. No es 50 y 50. Tenemos una economía en conjunto que paga los gastos mensuales que tenemos".

Pella aclaró que funcionan "Como cualquier pareja normal. Los gastos son 50 y 50. Tenemos una economía cerrada y después cada uno tiene su plata que me parece espectacular que vos no pidas permiso y que yo no te tenga que pedir permiso porque lo que yo me compro no te gusta".

Ante esto, la madre de Aitana consultó "¿Por qué nuestros gastos se dividen 50 y 50?" recibiendo una respuesta sincera de su marido quien afirmó que "Si fuese por nivel de ingreso tendrías que pagar todo vos".

Demner admitió que esta división "Nos parecía lo más equitativo. En realidad yo tenía un montón de gastos para la casa que no le pasaba a Guido". La metodología cambió cuando ella notó que él registraba minuciosamente los movimientos en un excel. Al respecto confesó que "Empecé a descubrir que él sí lo anotaba entonces ahí empecé a anotar todo".

Finalmente, detalló que en su hogar "Cada gasto se anota y si él está en déficit me da la plata. Guido siempre está en déficit conmigo. De mi economía va mucho a inversión y después me guardo un poco para los gastos que me gusta. Guido con un asesor me dicen en qué invertir".