La Justicia Federal resolvió que los ciudadanos que se tomen fotografías con su voto durante las elecciones legislativas del 26 de octubre serán sancionados económicamente. La disposición fue adoptada por el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, en el marco de la implementación de la boleta única papel (BUP), que debutará a nivel nacional en esos comicios.

De acuerdo con la resolución, los electores que compartan imágenes donde quede expuesto el sentido de su voto deberán pagar una multa de $77.000. La medida se basa en el artículo 71 inciso G del Código Nacional Electoral (CNE), que prohíbe expresamente “a los electores tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios”. Además, el artículo 128 del mismo código establece sanciones de hasta 200 módulos electorales para quienes incumplan la norma.

La restricción no es nueva: fue incorporada el 1 de octubre del año pasado cuando se sancionó la ley que instauró el sistema de boleta única. Sin embargo, ahora se precisó el monto de la sanción económica con el objetivo de reforzar su cumplimiento.

En declaraciones a La Nación, Daniela Sayal, secretaria electoral del juzgado, explicó que la medida busca “proteger al electorado y evitar que se condicione el sufragio mediante un sistema de reporte a punteros políticos”.

De esta forma, el Juzgado Federal busca garantizar la libertad y el secreto del voto, advirtiendo que las prácticas como las selfies en el cuarto oscuro pueden vulnerar uno de los principios básicos del sistema democrático argentino.