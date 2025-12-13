La cercanía de las elecciones presidenciales en Chile no solo mantiene en vilo a los mercados financieros del país vecino, sino que también empieza a sentirse con fuerza en la economía regional. En particular, el impacto alcanza a los mendocinos que suelen cruzar la cordillera para realizar compras, ante un escenario que podría volver a Chile sensiblemente más caro para los argentinos.

En la última rueda hábil, el dólar cerró en Chile a $910 pesos chilenos, su nivel más bajo en más de un año. Sin embargo, los analistas advierten que, si se consolida un triunfo del candidato de derecha José Antonio Kast, la divisa estadounidense podría profundizar su caída hasta un piso cercano a los $885 CLP.

Según especialistas citados por el medio chileno Emol.com, la expectativa de un gobierno considerado promercado reduce la incertidumbre regulatoria, atrae capitales y fortalece al peso chileno. Ese movimiento, que beneficia a la economía trasandina, termina afectando de manera directa el poder de compra de los argentinos.

El impacto se refleja de forma concreta al momento de hacer números. Para calcular cuánto cuestan los productos chilenos desde Argentina, se compara la cotización del dólar en ambos países. Con el dólar blue argentino cerrando en $1.445, el valor de referencia más bajo del mercado, las diferencias se vuelven evidentes.

Al cierre actual, con un dólar chileno en $910,70, $1.000 CLP equivalen a $1.586,88 argentinos. Si el tipo de cambio cae a $885, como proyectan los analistas, esos mismos $1.000 CLP pasarían a costar $1.632,71. Es decir, los mendocinos deberían pagar $45,83 más por cada $1.000 pesos chilenos, encareciendo tanto las compras como el turismo.

Este comportamiento no es nuevo. Históricamente, las elecciones presidenciales en Chile generan una fuerte volatilidad en los mercados financieros, siendo el tipo de cambio uno de los activos más sensibles. Según un informe de la plataforma XTB Latam, el mayor impacto suele concentrarse en el primer día hábil posterior a los comicios.

El antecedente más fuerte se dio en diciembre de 2021, cuando la victoria de Gabriel Boric frente al propio Kast provocó un salto histórico de $35 pesos chilenos en una sola jornada. No obstante, los especialistas aclaran que ese primer movimiento no siempre define la tendencia de largo plazo.

Gonzalo Muñoz, analista de XTB Latam, explicó que aquel salto se dio desde “un punto de partida muy elevado del tipo de cambio”, lo que representó una normalización parcial del riesgo acumulado. En la misma línea, Ignacio Mieres sostuvo que, si el resultado electoral no sorprende al mercado, la mayor volatilidad se concentra en el D+1 y luego el tipo de cambio comienza a responder a señales de gobernabilidad y fundamentos económicos.

Los datos históricos refuerzan esa lectura. En elecciones anteriores, tanto con gobiernos de izquierda como de derecha, el dólar chileno mostró subas y bajas moderadas tras los comicios, con reacomodamientos posteriores. En este contexto, la posibilidad de un peso chileno fortalecido vuelve a poner en alerta a los consumidores argentinos, que ven cómo el atractivo de cruzar la cordillera empieza a perder fuerza.