La Cámara de Diputados de San Juan volverá a abrir el recinto el próximo martes a las 9:30 para concretar la primera sesión extraordinaria del año. La convocatoria quedó definida tras la reunión de la Comisión Permanente y marcará el reinicio formal de la actividad parlamentaria antes del período ordinario.

Según lo acordado entre los distintos bloques, los dos mensajes remitidos por el Ejecutivo provincial serán tratados sobre tablas, es decir, sin pasar por comisiones ni mediar un debate extenso en el recinto. La intención es acelerar la aprobación de instrumentos administrativos que requieren aval legislativo para su implementación.

Uno de los puntos centrales será la adenda al convenio firmado entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la provincia. El acuerdo contempla la ejecución de obras estratégicas en distintos puntos del territorio sanjuanino.

Entre los trabajos previstos figura la intervención en la intersección de la Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, en el departamento Santa Lucía. Además, se proyectan mejoras en diversos cruces sobre la Ruta Nacional 150, en Iglesia, incluyendo accesos clave como calle Santa Lucía, Ruta Provincial 405 (ingreso oeste a Rodeo), Ruta Provincial 418 (acceso a Pismanta) y calle Paoli.

El segundo tema del orden del día será el Convenio Específico de Compensación de Prestaciones suscripto el 1 de diciembre de 2025 entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Rivadavia, en el marco del Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Región 1. El instrumento apunta a fortalecer la coordinación entre Provincia y municipios en materia ambiental y de tratamiento de residuos.

Además, el temario incluirá un proyecto de Resolución impulsado por el Interbloque Cambia San Juan para declarar de interés la realización de las competencias internacionales Ironman 70.3, Ironman 5150 e Ironman Full Distance, eventos deportivos que buscan posicionar a la provincia en el calendario internacional.

De esta manera, la sesión extraordinaria combinará temas de infraestructura vial, gestión ambiental y promoción deportiva, en una jornada que servirá como antesala al inicio formal del período legislativo ordinario.