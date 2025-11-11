Publicidad
La Legislatura tratará el jueves la designación del Fiscal General

Tras una reunión a puertas cerradas encabezada por Martín, los legisladores decidieron acelerar el proceso de elección del sucesor de Quattropani, que se concretará este jueves.

Por Federico Mir Muñoz

Hace 2 horas
Guillermo Baigorrí, Rolando Lozano y Matías Senatore son los candidatos.

El proceso de designación del nuevo Fiscal General de la Corte en San Juan ya tiene fecha de finalización. Luego de una reunión de labor parlamentaria, los diputados sanjuaninos definieron que la elección del sucesor de Eduardo Quattropani se llevará a cabo este jueves a las 9:30 AM.

La cita en el anexo de la Legislatura, que comenzó a las 12:00 PM, fue encabezada por el vicegobernador Fabián Martín junto a los jefes de bloques. Los legisladores barajaban dos fechas posibles (este jueves o el próximo 20 de noviembre, que marca el inicio de la Fiesta Nacional del Sol), pero decidieron que la elección se realizara lo antes posible. La reunión se manejó con hermetismo y se desarrolló a puertas cerradas para la prensa.

El cargo de Fiscal General es considerado uno de los de mayor envergadura dentro del Poder Judicial. Hay tres candidatos que compiten por esta designación: el camarista laboral Guillermo Baigorrí, el secretario Relator Rolando Lozano y el coordinador de la Oficina Judicial Penal, Matías Senatore.

