El proceso de designación del nuevo Fiscal General de la Corte en San Juan ya tiene fecha de finalización. Luego de una reunión de labor parlamentaria, los diputados sanjuaninos definieron que la elección del sucesor de Eduardo Quattropani se llevará a cabo este jueves a las 9:30 AM.

La cita en el anexo de la Legislatura, que comenzó a las 12:00 PM, fue encabezada por el vicegobernador Fabián Martín junto a los jefes de bloques. Los legisladores barajaban dos fechas posibles (este jueves o el próximo 20 de noviembre, que marca el inicio de la Fiesta Nacional del Sol), pero decidieron que la elección se realizara lo antes posible. La reunión se manejó con hermetismo y se desarrolló a puertas cerradas para la prensa.

El cargo de Fiscal General es considerado uno de los de mayor envergadura dentro del Poder Judicial. Hay tres candidatos que compiten por esta designación: el camarista laboral Guillermo Baigorrí, el secretario Relator Rolando Lozano y el coordinador de la Oficina Judicial Penal, Matías Senatore.