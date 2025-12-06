La denuncia por un presunto caso de sextorsión que involucraba a una menor de 17 años y a su expareja, un joven de 21 años de apellido Aballay, quedó totalmente desestimada por la Justicia. La investigación, iniciada el 1 de septiembre en la UFI ANIVI, había comenzado por temor de la joven y su madre a que el muchacho difundiera videos íntimos de la pareja en redes sociales, pero tras extensas medidas judiciales se comprobó que la acusación era falsa.

En el marco de la causa se allanaron la vivienda del joven y la barbería donde trabaja en Rawson, secuestrando celulares, notebooks y cámaras, mientras se dictaba una orden de prohibición de acercamiento por 90 días. Aballay se presentó voluntariamente, negó tener imágenes de su exnovia y quedó sujeto al avance de la investigación.

El informe técnico de la División Análisis y Apoyo Tecnológico fue determinante: no se encontró ningún archivo relacionado a la denunciante ni rastros de difusión de material íntimo. Lo hallado correspondía a terceros adultos y no tenía vinculación con el caso.

Con estas pruebas, la fiscal Andrea Insegna concluyó que no existía delito alguno y solicitó desestimar la causa, notificar a las partes y ordenar la devolución de los dispositivos incautados cuando la resolución quede firme.