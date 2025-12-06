La historia de los delfines del ex Aquarium Mar del Plata llegó a su etapa final con el traslado de los diez ejemplares hacia un oceanario de Hurghada, en Egipto, luego del cierre del complejo marplatense ocurrido a fines de marzo. Según informó la empresa Servicios Logísticos Asociados, los animales arribaron en excelente estado, gracias a las condiciones médico-veterinarias previas y al operativo especialmente planificado.

Los delfines (Zaiko, Lara, Olivia, Isis, Aramis, Callie, Moro, Ares, Juno y Mako) fueron llevados primero por tierra hasta el aeropuerto de Ezeiza y luego embarcados en un vuelo de Qatar Airways, en una aeronave acondicionada para su traslado. Durante el viaje terrestre se realizaron paradas cada 20 minutos para controlar su estado, mientras que cada contenedor contaba con soportes, goma espuma y un sistema de humectación constante con vaselina y crema, según explicó el director de Operaciones de SLA, Ignacio Nieto.

El equipo técnico y científico del ex Aquarium acompañó a los animales durante todo el proceso, supervisando su salud y comportamiento. Todos los ejemplares habían nacido en cautiverio y no podían ser liberados al mar, por lo que su destino final fue un oceanario inaugurado en 2015, que alberga unas 1.200 especies y presenta condiciones ambientales similares a las de Mar del Plata.

Medios locales informaron que tres cuidadores argentinos permanecerán al menos tres meses en Egipto para facilitar la adaptación de los delfines a su nuevo hábitat, en un traslado considerado histórico para el parque marplatense.