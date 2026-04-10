La madre de Ángel, el niño de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia en circunstancias que aún se investigan, rompió el silencio y negó cualquier responsabilidad en el hecho: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”, afirmó públicamente.

La mujer, identificada como Mariela Altamirano, está en el centro de la investigación judicial y fue imputada en la causa que intenta esclarecer qué ocurrió con el menor, quien falleció tras ingresar en estado crítico al hospital local.

En su testimonio, la madre relató cómo fueron las últimas horas del niño. Según explicó, esa mañana lo despertaron para llevarlo al baño, notaron que se había orinado mientras dormía y lo trasladaron a la cama de ella. Minutos después, advirtió que no respiraba, por lo que comenzó maniobras de reanimación y pidió ayuda de urgencia.

La mujer sostuvo que el pequeño “dormía muchas horas seguidas” y que al momento del episodio lo había escuchado roncar antes de notar que estaba descompensado. También aseguró que salió a pedir ayuda a los vecinos mientras aguardaban la llegada de la ambulancia.

En paralelo, negó haber ejercido violencia sobre el niño, a pesar de que las primeras pericias forenses detectaron lesiones internas en la cabeza, un dato clave que es analizado por los investigadores.

Además, la mujer apuntó contra el padre biológico del menor, a quien acusó de haber ejercido violencia durante el embarazo y los primeros meses de vida del niño, en medio de un contexto familiar conflictivo.

El caso generó fuerte conmoción en Comodoro Rivadavia y sigue bajo investigación judicial, mientras se esperan avances periciales que permitan determinar con precisión las causas de la muerte del menor.