El 15 de enero de 1944 a las 20:49 hs. el movimiento sísmico 7° de magnitud y 9° de intensidad, con epicentro en la zona de La Laja, Albardón, cambio la historia del pueblo sanjuanino para siempre. La ciudad capital quedó totalmente destruida y dejó (según datos estimados hasta el presente) unas 10 mil víctimas registradas y un total de más de 20 mil heridos. Ante tal desastre, hubo (uno de tantos testigos) un joven fotógrafo llamado Américo Marcelo Carmona, quien le tocó estar presente en la compleja tarea de registrar en imágenes un drama colectivo que hasta hoy, sigue dejando sus huellas.

El Terremoto de 1944 dejó secuelas que hasta hoy sigue siendo una marca en la memoria colectiva.

Junto a él, en la casa de Fotos Volpiansky, trabajaba Elfis Irene Castro, quien fue su esposa y gracias a su talento artístico y técnico para la coloración de imágenes, gran parte de su archivo fotográfico pudo restaurarse y adaptarse para constituir una colección visual inédita que el público sanjuanino podrá conocer en el Museo de la Historia Urbana.

Estas fotografías estuvieron ocho décadas aproximadamente conservadas por los hijos de Carmona y a través de una gestión del museo, una selección podrá apreciarse como parte de la nueva muestra visual que estará inaugurada esta tarde (a las 18 hs.) en el espacio cultural ubicado en el Parque de Mayo.

La muestra titulada “Memoria, Respeto y Homenaje: a 82 años del Terremoto de 1944” con la curaduría de la museóloga Valentina Fernández, estará al alcance del público de manera libre y gratuita y podrá ser visitada en el MHU durante todo enero y febrero, de lunes a sábado, en horario de corrido de 9 hs. a 20 hs.

La exposición de Carmona estará complementada con otros contenidos que dispone el MHU para los visitantes durante enero y febrero.

María Fernanda Fredes, directora de Cultura de la Municipalidad de San Juan comentó a DIARIO HUARPE sobre la importancia de esta exposición: “son unas 20 fotografías de gran dimensión que son copias de las originales que todavía conservan una muy buena calidad y nitidez. Es una muestra que expone los días posteriores al terremoto que nunca han sido publicadas. Se podrá apreciar cómo San Juan pudo salir adelante y aunque la modernidad nos invade, que está bien ir hacia el futuro, no debemos ser indiferentes a nuestro pasado”, dijo la funcionaria.

La tragedia también fue filmada

Además, en el marco de esta muestra que homenajea a las víctimas del terremoto, este viernes 16 de enero se proyectará el cortometraje “La tragedia y el espanto” de Carlos Cerimedo, con dos horarios: a las 19 hs. y a las 19:30 hs. también con entrada gratuita en el marco de la muestra.

El audiovisual, narra con escenas filmadas los días posteriores de la tragedia que originalmente fueron registradas por un autor anónimo. El material, dura unos 18 minutos y está realizado a color en una cámara de 16 mm. Las escenas, que también tiene un valor documental importante, muestran la cruda realidad de los daños provocados por el sismo a edificios, templos, casas y a la Catedral de San Juan.

El MHU posee abundante material multimedia que narra momentos impactantes de una ciudad destruida y también de su reconstrucción.

La edición cuenta con montajes de fotografías de época, que retratan cómo eran los sitios antes del siniestro y también cómo fue el período de reconstrucción de la ciudad. Además, el cortometraje muestra también hechos históricos que le dan contexto, como el encuentro de Juan Domingo Perón y Evita, para la campaña solidaria en ayuda a los familiares de las víctimas; y otras escenas cotidianas en la Plaza 25 de Mayo; y otras imágenes de archivo como el noticiero Sucesos Argentinos que se proyectaba en las salas de cine de la época. Con la voz en off de Esteban Montaño y dirigido por Cerimedo, fue presentado anteriormente en el Festival de Cine de Mar del Plata de 2017.