Pericia en caso $LIBRA: revelan contactos de Milei y Mauricio Novelli

Un informe pericial incorporado a la causa judicial sobre la criptomoneda $LIBRA ha revelado una serie de comunicaciones clave ocurridas el 14 de febrero de 2026. Según el documento, el presidente Javier Milei mantuvo ocho intercambios con el empresario Mauricio Novelli el mismo día en que, a las 19:01, publicó en la red social X la invitación para adquirir el activo digital y compartió el enlace al contrato del token. Estos contactos se produjeron en minutos previos y posteriores a dicha difusión pública.

La investigación también detectó siete comunicaciones entre Novelli y Karina Milei esa misma jornada, destacándose una videollamada por WhatsApp a las 23:37 que duró poco más de cuatro minutos y contó con la participación del asesor Santiago Caputo. Toda esta información, que ahora está a disposición de las querellas, proviene de un anexo reservado del expediente judicial.

En el momento de los hechos, Novelli se encontraba en Estados Unidos acompañado por Hayden Davis y Manuel Terrones Godoy, otros nombres involucrados en la pesquisa. La Justicia busca determinar si el empresario operó como el nexo entre el entorno de la presidencia y los desarrolladores del proyecto cripto. Además, el expediente menciona que familiares de Novelli fueron embargados tras retirar dinero en efectivo de una cuenta bancaria el primer día hábil posterior al presunto fraude.