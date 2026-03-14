Zulma Lobato enamorada: se casa con Claudio, el plomero de su casa

A sus 67 años, la mediática Zulma Lobato ha iniciado una relación sentimental con Claudio, su plomero, tras un vínculo que nació por un arreglo doméstico. La mujer trans, que saltó a la fama en 2009 en el programa de Anabela Ascar al denunciar violencia policial mientras ejercía la prostitución, dejó atrás años marcados por la burla mediática y graves apremios económicos y de salud. Jazmín La Cuerpo, quien ha liderado colectas y asistido a Zulma con vestimenta, confirmó el noviazgo expresando que "lo que empezó como un simple servicio en tu hogar terminó en un hermoso romance. El amor no sabe de género ni edad. Te amo, bella amiga".

El romance progresa rápidamente hacia un compromiso formal, según reveló Jazmín al asegurar que "¡se viene el civil! Organizando su boda". Sobre este paso, la amiga de la novia detalló que "su sueño siempre fue vestirse de blanco. Feliz de verte enamorada con tu nuevo marido, te merecés todo lo lindo del mundo". Al ser consultada sobre sus sentimientos hacia Claudio, Zulma declaró con seguridad: "Sí, me encanta", mientras que el hombre se limitó a comentar que ella "es una buena mujer".

La historia, que Jazmín celebró publicando "Zulma Lobato en pareja con su plomero. ¡Qué viva el amor!", busca dar un cierre a una etapa de extrema precariedad en la que Lobato confesó acostarse muchas veces sin comer. De esta manera, la mediática se prepara para la presentación oficial de su pareja tras haber vivido episodios donde su imagen fue viralizada y ridiculizada para el rating de terceros.