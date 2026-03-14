Muere Phil Campbell, legendario guitarrista de Motörhead, a los 64 años

El mundo del rock despide a Phil Campbell, el histórico guitarrista de Motörhead y líder de Phil Campbell And The Bastard Sons, quien ha fallecido a los 64 años.

La noticia fue confirmada mediante un comunicado en las redes sociales de su actual agrupación, firmado junto a sus hijos Todd, Dane y Tyla, donde expresaron que “es con una gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro querido padre, Philip Anthony Campbell, que falleció en paz anoche tras una larga y valiente lucha en cuidados intensivos, después de una compleja operación mayor”.

El deceso se produce poco después de que, en febrero pasado, la banda cancelara sus giras por Australia y Europa previstas entre marzo y mayo por recomendación médica, tras una decisión basada en un consejo que el músico acababa de recibir.

Campbell, quien comenzó su formación musical a temprana edad y fundó Persian Risk en 1979, dio el gran salto a la fama en 1984 tras la salida de Brian Robertson de Motörhead.

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Aunque Lemmy buscaba un solo reemplazo, la química detectada en la audición entre Campbell y Michael “Würzel” Burston hizo que el grupo mantuviera a dos guitarristas. Desde entonces y hasta 2015, participó en discos emblemáticos como “Orgasmatron”, “1916” y “Bastards”, convirtiéndose en el único guitarrista de la formación durante sus últimos veinte años.

Su conexión con Lemmy venía de su infancia, cuando consiguió su autógrafo en un concierto de Hawkwind. Tras la muerte de Lemmy en 2015 y el cierre de la etapa de Motörhead, Phil continuó su camino con el disco solitario “Old Lions Still Roar” en 2019, colaborando con Rob Halford, Dee Snider y Alice Cooper, y lanzando en 2023 “Kings Of The Asylum” junto al cantante Joel Peters.

Sus allegados recordaron su faceta humana al manifestar que “Phil fue un esposo entregado, un padre maravilloso y un abuelo orgulloso y cariñoso, conocido con cariño como 'Bampi'. Fue profundamente querido por todos los que le conocieron y se le echará muchísimo de menos. Su legado, su música y los recuerdos que creó con tantos vivirán para siempre”.

Finalmente, ante el dolor de la pérdida, la familia pidió que se comprenda su situación actual: “rogamos amablemente que se respete la privacidad de nuestra familia en este momento increíblemente difícil”.