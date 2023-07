La Orquesta Escuela San Juan, dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura, presentará un concierto especial en el marco de los 11 años de su creación. Casi 300 chicos, de 7 a 17 años, mostrarán lo aprendido, en esta primera mitad del año, a través de un repertorio que va desde piezas clásicas hasta música cuyana. Será este domingo 23, en el Auditorio Juan Victoria, desde las 12.

La agrupación, compuesta de cuatro niveles de estudiantes, tocará obras como la Sinfonía 25 de Mozart, "Trepak" de Tschaikowsky, "Chacarera" de Gianneo, un vals de Shostacovich, entre otros autores clásicos más. La entrada será libre y gratuita.

“El concierto durará una hora. El repertorio es bastante amplio en cuanto al espectro, porque van a tocar chicos de los cuatro niveles. Lo que nosotros llamamos inicial, un grupo que llamamos pre-infantil, la orquesta infantil y el pueblo orquesta juvenil. En escena se ven los cuatro niveles diferenciados”, aseguró a DIARIO HUARPE, Jorge Rodrigo, director de la orquesta.

La Orquesta Escuela es una iniciativa pedagógica y musical que busca formar a niños y jóvenes de la provincia de San Juan a través de la música, pero también tiene una labor solidaria y social. Fundada en 2012, el proyecto se centra en brindar oportunidades a jóvenes en riesgo social y en contribuir a la creación de una sociedad más justa y solidaria a través del arte.

Jorge Rodrigo, presidente de la fundación, cuenta que fue un proyecto que, desde lo pedagógico, se inspiró en el Sistema de Orquestas Infantiles de Venezuela, creado por el maestro José Antonio Abreu. “Es un proyecto superador e interesante porque permite que los chicos se inicien en la música de manera lúdica y tocando instrumentos desde el primer día”, agregó.

“Yo siempre hago el símil con el futbol. Los chicos van a jugar el primer día y corren todos detrás de la pelota. Después a medida que se van comprometiendo y enamorando van aprendiendo nuevas técnicas. Con la orquesta es prácticamente lo mismo, es el grupo el que forma al individuo musicalmente”, amplió.

En ese contexto, el director comentó que la orquesta invita a los chicos a un trabajo cotidiano que los fortalece como grupo y que, a su vez, los forma musicalmente, no es lo mismo que tomar clases particulares incentivadas por los padres. Aquí es la práctica diaria la que mantiene el interés de los niños, no solo por la música, sino también porque adquieren un núcleo de pertenencia y se manejan con una mirada que no está puesta solamente en el maestro sino en los compañeros.